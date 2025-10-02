Protection de la jeunesse - Plusieurs directives pour mieux protéger les jeunes et encadrer les pratiques dans les centres de réadaptation

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) publie aujourd'hui un rapport d'enquête systémique sur l'utilisation des mesures de contrôle et les environnements physiques au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, partage avec la CDPDJ la nécessité d'encadrer les pratiques afin d'assurer la sécurité et le bien-être des jeunes hébergés et du personnel ainsi que l'importance de leur offrir des conditions de vie chaleureuses et des environnements favorables à leur rétablissement.

Elle a déjà mis en place plusieurs directives structurantes au cours de ses six premiers mois en poste afin d'encadrer l'utilisation de ces mesures de contrôle dans une perspective de réduction. Ces nouvelles directives, déjà diffusées par Santé Québec dans le réseau de la santé et des services sociaux, encadrent également certaines autres pratiques en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation.

Les nouvelles directives déjà en vigueur visent à renforcer les pratiques cliniques et administratives dans plusieurs volets liés à la protection de la jeunesse, notamment le recrutement et la formation du personnel, les balises à respecter pour les enfants autistes ou présentant une déficience intellectuelle, l'ouverture d'une unité de débordement, ainsi que l'encadrement clinique des mesures disciplinaires, des fouilles, des retours de fugues.

Citation :

« Nous sommes déterminés à assurer la sécurité et le bien-être des jeunes hébergés dans tous les centres d'hébergement sans jamais compromettre leurs droits, leur dignité ainsi que leur intégrité. En balisant mieux les pratiques et en encadrant l'ensemble des interventions, ces nouvelles directives offrent aux équipes sur le terrain un cadre plus juste, plus humain et plus cohérent, qui favorise la confiance, la sécurité et la réadaptation des jeunes. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Faits saillants :

Parmi ces nouvelles directives ministérielles, citons : La directive sur les pratiques d'embauche et de dotation, qui vise à rehausser et à garantir des processus de recrutement et d'encadrement rigoureux en matière de ressources humaines dans tous les secteurs d'activités concernés par la Loi sur la protection de la jeunesse , afin de protéger les usagers et usagères particulièrement vulnérables. La directive encadrant l'ouverture d'une unité de débordement, qui renforce l'encadrement en établissant des critères concernant l'offre de service, le respect des droits des jeunes et les conditions de l'environnement physique. Cette directive précise également les pratiques à éviter et vise à assurer des conditions de vie adéquates aux jeunes hébergés. La directive visant à assurer une adéquation rigoureuse entre les besoins et les services offerts aux enfants autistes ou présentant une déficience intellectuelle hébergés dans les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation. La directive sur les mesures disciplinaires, qui rappelle l'importance du sens clinique dans leur application afin de répondre aux besoins des enfants et qui énonce les attentes envers les établissements quant à leur mise en œuvre, de manière à garantir le respect des droits des enfants. La directive sur le retour de la fugue, qui met de l'avant les orientations à privilégier l'accueil bienveillant du jeune à son retour, l'évaluation rapide de ses besoins de base, la communication avec les proches ainsi que la tenue d'un entretien de retour permettant de comprendre les causes de la fugue et d'explorer les solutions alternatives. La directive sur la fouille, qui édicte les balises encadrant cette pratique dans les milieux de réadaptation jeunesse. Elle vise à s'assurer que les mesures de fouilles soient appliquées dans l'intérêt de l'enfant et d'autrui, selon ses besoins et son profil. Elle rappelle également que les fouilles sont des interventions exceptionnelles et s'inscrit dans une volonté de renforcer la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire du Québec.

Ces nouvelles directives ministérielles seront publiées sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux dès cet automne.

