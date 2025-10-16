Pour le patient et le personnel - Québec inaugure le nouveau pavillon de l'Hôpital de Verdun

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, l'inauguration du nouveau pavillon de l'Hôpital de Verdun, situé sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Ce nouveau pavillon, d'une superficie de plus de 24 000 m² répartis sur cinq étages, accueille des services ambulatoires (médecine nucléaire, cliniques externes, médecine de jour et accueil clinique) ainsi que quatre unités de soins modernes totalisant 144 chambres individuelles. Ces chambres spacieuses et lumineuses permettent de remplacer une grande partie des unités de l'hôpital, tout en maintenant la capacité totale de 244 lits. L'aménagement privilégie le confort des patients, la confidentialité, la prévention des infections et la qualité de l'expérience pour les usagers et leurs proches.

Rappelons que ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun et visent à offrir à la population de la grande région de Montréal un milieu de soins plus humain, sécuritaire et adapté aux besoins actuels de la population.

« Je suis fier de l'inauguration de ce nouveau pavillon de l'Hôpital de Verdun. Ce projet illustre la volonté de notre gouvernement d'améliorer concrètement l'accès aux soins pour la population, tout en offrant un environnement plus adapté pour le personnel soignant. Partout au Québec, des efforts sont déployés, conformément au Plan Santé, pour rapprocher les services de santé des citoyens et répondre plus efficacement à leurs besoins. L'Hôpital de Verdun incarne bien cette volonté d'offrir des soins plus accessibles, humains et de qualité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« J'ai eu le privilège de suivre ce projet de près, et je suis heureuse que ce nouveau pavillon voie le jour. Il offrira aux patients des soins plus accessibles et plus humains, tout en permettant au personnel de travailler dans un environnement moderne et sécuritaire. C'est un pas concret pour améliorer le quotidien de tous dans la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Rappelons que la construction de ce nouveau pavillon, incluant les prochaines phases d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun, représente un investissement total de 386,2 millions de dollars, dont un million financé par la Fondation Santé Urbaine.

Soulignons que les prochaines étapes du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun seront l'ouverture progressive et séquentielle des services dans le nouveau pavillon, la finalisation des travaux de construction de l'atrium au cœur de l'hôpital prévue à l'automne 2026 ainsi que les travaux d'aménagement de la chirurgie d'un jour au cours de l'été 2027.

