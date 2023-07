QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer que pour la troisième année consécutive, sa filiale iA Financement auto obtient le deuxième rang cette année en matière de satisfaction dans le segment de détail non captif et non préférentiel, selon l'étude de satisfaction du financement des concessionnaires de J.D. Power de 2023.

« J'aimerais remercier sincèrement nos concessionnaires partenaires à travers le Canada, a déclaré Charles Parent, président, iA Financement auto. Nous sommes fiers d'avoir obtenu le deuxième rang pour la troisième année consécutive. Cela reflète la qualité de notre offre de service et l'engagement remarquable de nos employés à fournir un service de la plus haute qualité à nos concessionnaires. »

iA Financement auto a obtenu une note globale de 791 sur 1 000, seulement 10 points derrière la première place et 42 points devant la troisième place.

L'objectif de iA Financement auto est de comprendre les besoins des concessionnaires, de leur fournir de la formation sur les paramètres des prêts et de livrer une expérience remarquable. Dans la dernière année, iA Financement auto a concentré ses efforts à simplifier les processus et à réduire les exigences pour les prêts afin de permettre aux concessionnaires de réagir plus rapidement aux besoins d'emprunt de leurs clients.

L'étude de satisfaction du financement des concessionnaires, maintenant dans sa 25e année, a réuni cette année 7 017 évaluations de professionnels en finance dans trois segments, tous des concessionnaires de véhicules neufs au Canada. Le sondage a été effectué en février et en mars 2023 et a été reconçu cette année pour mieux saisir et refléter les expériences des concessionnaires avec leurs prêteurs dans leurs propres mots.

Pour plus de renseignements sur l'étude de satisfaction du financement des concessionnaires, consultez le https://www.jdpower.com/business/auto-finance/canada-dealer-financing-satisfaction-study (en anglais seulement).

À propos de iA Financement auto

iA Financement auto, une filiale à part entière de iA Groupe financier, est un prêteur qui propose un large éventail de produits et qui offre des prêts auto aux Canadiens qui doivent faire l'acquisition d'un véhicule, mais qui ne peuvent obtenir de financement des banques traditionnelles. Nous avons à cœur les intérêts de nos concessionnaires. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir les délais d'approbation les plus rapides sur le marché ainsi qu'un service à la clientèle exceptionnel. Notre prêt à taux réductible permet à nos emprunteurs d'économiser de l'argent, de rembourser leur prêt plus rapidement et d'améliorer leur dossier de crédit.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Responsable, Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]