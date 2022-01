Pour la troisième année consécutive, Cogeco se classe parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco (TSX: CGO) est heureuse d'annoncer qu'elle a été classée pour une troisième année consécutive parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights, qui a publié aujourd'hui son classement annuel. La société occupe la 81e place de ce classement très prisé, ce qui la place parmi les entreprises qui montrent la voie pour rendre le monde meilleur.

Le classement des 100 entreprises les plus durables du monde est le résultat d'une évaluation rigoureuse de 6 914 entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars américains. « Lorsqu'il est question d'établir une norme plus élevée en matière de développement durable, Cogeco fait office de chef de file parmi les entreprises de communications grâce à des résultats dans le premier quartile pour sa productivité carbone et la diversité de son conseil d'administration », a déclaré Toby Heaps, président-directeur général de Corporate Knights.

« Nous sommes fiers de cet accomplissement important et nous sommes honorés d'avoir reçu, cette année encore, cette reconnaissance internationale pour nos efforts continus visant à inclure des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées dans nos décisions d'affaires quotidiennes », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. « Notre présence au palmarès confirme la position de Cogeco en tant que leader dans la mise en œuvre des meilleures pratiques ESG et démontre notre engagement à prendre des mesures concrètes pour exercer nos activités de manière responsable et durable. Nous continuerons à montrer l'exemple et à toujours considérer ce qui est le mieux pour nos parties prenantes et pour la société. »

Récemment, Cogeco a reçu une note de « A » pour son leadership en matière de transparence environnementale par l'organisme internationalement reconnu, CDP. Cogeco a également annoncé son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Enfin, au cours de la COP26, la société a reçu le sceau inaugural Terra Carta des mains de Son Altesse Royale le Prince de Galles, qui reconnaît les entreprises mondiales qui sont à l'origine d'innovations et qui démontrent leur engagement et leur motivation vers la création d'un avenir durable.

