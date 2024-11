Pour la première fois depuis les débuts d'Opération NEZ ROUGE, les pompiers de Montréal ont raccompagné de nombreux fêtards en ce début du temps des Fêtes!

MONTRÉAL, le 30 nov. 2024 /CNW/ - Ce sont les pompiers de Montréal qui, en grande première cette année, ont eu l'occasion de sonner le coup de départ de la campagne 2024 de l'Opération Nez Rouge, ce vendredi 29 novembre; campagne qui se prolongera jusqu'au 31 décembre 2024.

C’est avec enthousiasme que les membres de l’Association des Pompiers de Montréal amorcent leur première participation active dans l’Opération NEZ ROUGE. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« C'est une sorte de première pour les pompiers montréalais qui marque la 40e campagne de Nez Rouge » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, pour qui cette implication active des pompiers dans cette première grande soirée de raccompagnements témoigne largement de l'engagement des soldats du feu envers la sécurité des Montréalaises et des Montréalais qui ont ainsi pu être ramené à bon port, en toute sécurité. L'escouade a pu compter sur la présence d'un camion de pompier; gracieuseté des pompiers auxiliaires de Montréal. Les pompiers ont revêtus pour l'occasion leurs habits de combat aux couleurs de l'Association, pour d'heureuses circonstances, cette fois-ci!

« Ce camion de pompiers du Musée des pompiers auxiliaires, dont les collections se sont considérablement enrichies depuis sa création en septembre 1944, a ajouté une touche sympathique et festive à ces raccompagnements de joyeux citoyens » a poursuivi monsieur Ross, en rappelant que cela tranche avec les circonstances dramatiques habituelles alors que les pompiers premiers-répondants sont appelés à prendre soin des gens en situation critique voire même tragique. Monsieur Ross a indiqué que c'est une équipe de valeureux bénévoles, composée de 12 membres de l'Association des Pompiers de Montréal a veillé à l'encadrement serré et à l'exécution du programme de cette soirée aussi spéciale que sympathique. Celle-ci s'est déroulée de 20 h 00 à 03 h 00 dans la nuit du 29 au 30 novembre.

La joyeuse caravane est partie depuis la Place Dupuis au 800, boulevard de Maisonneuve Est, à l'angle de la rue St-Hubert.

Le président de l'Association des Pompiers de Montréal a conclu en affirmant que cette participation active des pompiers se voulait être un geste de solidarité sociale qui s'ajoute à la campagne annuelle des Paniers de Noël des pompiers qui, bon an mal an, apportent en novembre et décembre joie, réconfort et victuailles à quelques milliers de familles et de personnes seules à l'approche du Temps des Fêtes.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Source : Chris Ross, président - Association des Pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]