MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Une fois de plus cette année, les pompiers et pompières de Montréal accueilleront des milliers d'adultes et d'enfants au parc Angrignon, en marge de la 4e édition du grand Rendez-vous familial annuel des pompiers, ces samedi 12 et dimanche 13 juillet, au parc Angrignon; là où des épreuves sportives familiales et individuelles, des jeux gonflables et un BBQ gratuit (11 h à 15 h) attendront des milliers de familles.

Grands et petits s’en donnent toujours à cœur joie au Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Cette grande fête populaire a pris des allures de tradition caractérisée tout au long du weekend par la tenue du fameux Championnat canadien Firefit; samedi et dimanche, de 10 h 45 à 16 h. Comme de par les années passées, le Championnat mettra en compétition plus de 250 pompiers provenant de partout au Canada, même des Étas-Unis. Ceux-ci rivaliseront de stratégie, d'endurance, et d'audace aussi, dans diverses épreuves individuelles et à relais exigeant de la force et des habiletés sortant de l'ordinaire.

De plus, les adultes et les enfants pourront participer le dimanche 13 juillet, à des épreuves de course et de marche de 1, 5 et 10 kilomètres programmées à compter de 8 h 30 jusqu'à 13 h 00. Le parcours de 10 km constitue la nouveauté, cette année, pour les plus sportifs de nature! Le programme est disponible au : https://rdvpompiers.ca.

« Voilà une superbe occasion de l'univers et le quotidien des pompiers dans un contexte de convivialité qui favorise en plus la cohésion, le raffermissement des liens familiaux et le renforcement de l'esprit d'équipe » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, pour qui cette grande fête populaire du Rendez-vous familial annuel des pompiers est pour ceux-ci l'occasion d'un grand partage leur permet d'afficher leur parti pris inconditionnel pour la santé et la sécurité, du même coup, des citoyens, grands et petits, de la métropole.

Monsieur Ross a conclu en se disant ravi que ce Rendez-vous familial annuel des pompiers ait pris, avec le temps, le visage d'une grande fête populaire ouverte à toutes et tous, marquée au fer de la convivialité, de la fraternité et de la solidarité.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Source : Chris Ross, président - Association des Pompiers de Montréal, Rendez-vous familial des pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]