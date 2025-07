MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Le parc Angrignon a vibré aujourd'hui de mille émotions et d'enthousiasme avec la clôture du festif Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal et du Championnat canadien FIREFIT qui a vu ses grands champions de l'édition 2025 couronnés sous les applaudissements nourris d'un public ébahi par la force, la détermination, l'endurance, la bravoure et le courage de ces pompières et pompiers venus de partout au Québec et au Canada pour démontrer leur savoir-faire unique et illustrer la complexité des manœuvres qu'ils ont à accomplir au quotidien pour le bénéfice des citoyens, à l'occasion de sauvetages souvent dramatiques.

Les gagnants et gagnantes de l’épreuve relai mixe hybride du Championnat canadien FIREFIT proviennent de différents services de sécurité-incendie. La compétition s’est faite en toute fraternité. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Au total 86 pompières (21) et pompiers (65) se sont fait valoir lors d'épreuves individuelles plus qu'exigeantes. Les lauréats de ces épreuves sont, chez les femmes, Katherine Ross, Elissa Carvello et Kelly Campbell Kelly.

Chez les hommes, Émile Bergeron-Perreault, Marc-Antoine Lemire et Chris Gibson sont montés sur le podium, cependant qu'aux épreuves à relais mixte, ce sont les équipes du Service d'incendie de Ottawa, du collège Montmorency et du Service de sécurité incendie de Montreal qui ont remporté les honneurs.

« Le Championnat canadien FireFit a ceci de particulier qu'il est basé sur les tâches de lutte contre l'incendie couramment effectuées dans les situations d'urgence, mettant en scène tant des vétérans de 10 ans ou 15 ans d'expérience autant que des débutants dont l'action respective témoigne également, par ailleurs, du respect rigoureux des valeurs fondamentales de solidarité et de fraternité des pompiers, » a souligné Chris Ross, le président de l'Association des Pompiers de Montréal.

Monsieur Ross en a profité pour saluer du même coup la qualité de l'organisation gérée bénévolement par les membres du syndicat des pompiers montréalais qui n'ont rien laissé au hasard pour faire de cet événement un franc succès.

Source : Chris Ross, président - Association des Pompiers de Montréal, Rendez-vous familial des pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]