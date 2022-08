À l'occasion de la 42e édition annuelle de La Journée Terry Fox, les participants se rassembleront pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer

TORONTO, le 29 août 2022 /CNW/ - La Fondation Terry Fox annonce que, pour la première fois depuis l'année 2019, La Journée Terry Fox, qui en est à sa 42e édition annuelle, se tiendra en personne le dimanche 18 septembre prochain. À cette occasion, des gens d'un bout à l'autre du pays se rassembleront une fois de plus pour prendre part, en tant que participant ou dans un rôle de soutien, à la collecte de fonds essentiels à la recherche sur le cancer au Canada, incarnant ainsi la persévérance de Terry et sa détermination indomptable.

« Terry rêvait d'un monde sans cancer, cette maladie qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre, déclare Fred Fox, le frère aîné de Terry. L'héritage qu'il nous a laissé se perpétue grâce à la passion et à la détermination de Canadiens et de Canadiennes qui préservent son rêve en continuant à récolter des fonds pour la recherche sur le cancer, même s'il nous a quittés. Nous ne pouvons pas abandonner. »

Cette année, on estime qu'environ 4 millions de personnes dans près de 600 communautés au pays participeront en personne à La Journée Terry Fox, dans leur communauté ou leur école. Au cours des deux dernières années, La Journée Terry Fox s'est tenue de façon virtuelle, les participants étant invités à relever des défis individuels, en raison de la pandémie de COVID-19. En dépit de cet obstacle de taille, La Fondation Terry Fox a réussi à maintenir son effort de collecte de fonds essentiels à la recherche sur le cancer. À ce jour, la Fondation a recueilli plus de 850 millions de dollars, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens.

« La Fondation Terry Fox s'appuie sur le soutien de sa communauté, qui inclut plus de 20 000 loyaux bénévoles d'un bout à l'autre du pays, déclare Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Nos bénévoles jouent un rôle déterminant dans le succès de notre organisation, et ce fut particulièrement vrai au cours des deux dernières années d'incertitude que nous avons tous eu à vivre. »

La Journée Terry Fox des écoles se tiendra le vendredi 23 septembre prochain, et près de 10 000 écoles y participeront. Plus de 3,5 millions d'élèves de tous âges prennent part à La Journée Terry Fox des écoles pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer.

Nous invitons tout le monde, à l'échelle du pays, à s'inscrire, à collecter des fonds et à participer à cette tradition canadienne en l'honneur d'une figure emblématique nationale, qui a marqué la vie de millions de Canadiens et dont l'héritage se perpétue à ce jour. Tous les profits seront versés à la recherche novatrice sur le cancer. De plus, il n'y a aucun obstacle à la participation, et l'inscription est gratuite. Tous et toutes sont les bienvenus à La Journée Terry Fox, et vous pouvez choisir d'y participer en marchant, en courant ou en roulant, en patins ou à vélo.

Rendez-vous au terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox pour obtenir plus d'information, parrainer un participant ou une participante, former une équipe ou vous inscrire pour collecter des fonds.

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

