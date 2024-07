Pour la Journée nationale du hot-dog, A&W offre un deuxième Whistle Dog pour 1 $

Le 17 juillet uniquement, il sera possible d'acheter un Whistle Dog et d'en obtenir un deuxième pour 1 $ dans tous les restaurants A&W du pays ou sur l'application mobile A&W.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale du hot-dog, A&W offre un deuxième Whistle Dog à seulement 1 $. Le temps d'une journée, il sera possible de déguster ce produit incontournable de l'été à petit prix, et ce, partout au pays.

Le 17 juillet prochain, il suffit de se rendre dans un restaurant A&W ou de commander via l'appli A&W pour profiter de cette promotion spéciale. Les adeptes de hot-dog pourront se régaler d'un deuxième Whistle Dog pour seulement 1 $.

A&W Journée nationale du hot-dog (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Le Whistle Dog est garni de cheddar fondant, de bacon croustillant, de délicieuse relish et d'une saucisse ouverte, le tout servi sur un pain fraîchement grillé. Cette version exclusive et plus gourmande du hot-dog saura combler les amoureuses et amoureux de hot-dog classique.

« Nous sommes ravis de célébrer notre première Journée nationale du hot-dog en donnant à nos invité.e.s la chance de profiter de pas un, mais bien deux Whistle Dogs », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Que ce soit accompagné d'un ami ou de vous-même, vous pourrez doublement savourer cette spécialité d'A&W! »

Pour la journée nationale du hot-dog, cette offre décadente sera disponible dans tous les restaurants A&W du pays et sur l'application mobile.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour obtenir plus de renseignements : Mégane Landry, Coordonnatrice des relations publiques, [email protected]