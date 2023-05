POUR l'AVENIR : Les Carrefours Jeunesse-Emploi (CJE), se mobilisent pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et au déficit d'accompagnement des jeunes et des employeurs

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle (AGA) du Réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec (RCJEQ), les dirigeants des CJE se sont réunis afin de tracer des lignes d'intervention audacieuses qui visent à promouvoir et à construire des accompagnements encore plus adaptés aux jeunes ainsi que des intégrations réussies au retour à l'école, à la formation, à l'accès au marché du travail et à une citoyenneté plurielle et active.

La grande force des CJE est d'être stratégiquement positionnés pour bâtir et renforcer la rencontre entre les jeunes et les différents acteurs éducatifs et socio-économiques, et ce sur l'ensemble du territoire québécois, notamment auprès des employeurs.

« Les prochains mois s'annoncent déterminants pour le CJE de l'avenir, avec comme ambitions une transformation numérique et des réponses innovantes aux besoins émergents et multiples des jeunes. Les projets sont notamment de moderniser les services publics d'emploi, de faire approprier par les jeunes les moyens de création culturelle, de s'attaquer aux enjeux de santé mentale, d'œuvrer contre le décrochage scolaire, de briser l'isolement social, d'établir des passerelles avec le système de santé ou encore de redonner aux jeunes du pouvoir face au cynisme et à l'impuissance », a souligné Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ.

Les membres du RCJEQ souhaitent capitaliser sur leur proximité avec les jeunes de tous horizons et sur le projet porteur et novateur, « Carrefour JEunesse, CJE de L'Avenir », un hub numérique national. Celui-ci offrira des contacts facilités et accélérés à tous les jeunes, où qu'ils soient, au sein d'un réseau d'entraide, d'accompagnement et de référencement reliant jeunes, employeurs et éducateurs à l'échelle du Québec. Cette démarche s'effectuera dans un esprit de complémentarité et de continuité avec nos nombreux partenaires.

RÉPONDRE À L'URGENCE

« Les besoins de soutien des jeunes se sont significativement accentués dans le contexte post pandémique. Les statistiques sont brutales : augmentation du décrochage scolaire, de l'isolement social, de problèmes de santé mentale, de dépendances, de comorbidités et de pensées suicidaires. Toutefois leurs aspirations à un Québec juste, inclusif et vert ne cessent aussi de s'exprimer et nécessite une actualisation dans la façon d'aborder ces questions, ainsi qu'une modernisation des politiques publiques à destination des jeunes. », relève Francois Girouard, nouveau président du RCJEQ.

Face à la complexité des besoins et l'alourdissement administratif, il est indispensable d'œuvrer à des services et des financements intégrés afin que l'investissement public contribue directement aux jeunes et au développement de nos territoires. Nous sommes persuadés que l'expertise d'intervention exclusivement dédiée à la jeunesse et développée par les équipes des carrefours jeunesse-emploi peut contribuer encore davantage au développement du Québec.

La démarche intégrée des CJE, portée par le RCJEQ, vise aussi à répondre aux pénuries criantes de main-d'œuvre dans les organisations et entreprises du Québec et aux pénuries de services adéquats, pertinents et rentables pour les jeunes. Les CJE sont très préoccupés par les reculs budgétaires dans des mesures efficaces et innovantes destinées aux jeunes comme celles s'adressant aux NEEF. Ils s'inquiètent également de ne plus avoir accès aux sommes dévolues à des programmes bénéficiant de transferts de subsides fédéraux (JME).

L'AUDACE D'AGIR POUR DES RÉSULTATS

Dans cette optique, les CJE se rallient autour d'un plan précis d'actions qui réitéreront la pertinence, l'expertise, la crédibilité et la rentabilité des CJE, qui doivent être considérés comme des partenaires privilégiés pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et dans le déploiement des services adaptés aux besoins des jeunes. Des rencontres locales, régionales et nationales avec les décideurs publics sont prévues dans les prochaines semaines pour aider à enrichir l'avenir des jeunes et du Québec.

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans le cadre de son AGA, le RCJEQ a déposé son rapport annuel d'activités, en annexe du présent communiqué, et les membres ont procédé à l'élection de leur nouveau conseil d'administration :

François Girouard, CJE de L'Assomption : Président

Martine Roy , CJE comtés Iberville / St-Jean : Vice-Présidente

, CJE comtés / St-Jean : Vice-Présidente Mélanie Racette, CJE d'Abitibi-Est : Trésorière

Bruno Ayotte , CJE de D'Autray-Joliette : Secrétaire

, CJE de D'Autray-Joliette : Secrétaire Mario Côté, CJE Capitale Nationale : Administrateur

Jacques Gosselin , CJE Johnson : Administrateur

, CJE Johnson : Administrateur Nathalie Lachance , CJE Thérèse-de- Blainville : Administratrice

, CJE Thérèse-de- : Administratrice Rosemarie Pereira , CJE Rivière des Prairies : Administratrice

, CJE Rivière des Prairies : Administratrice Nadia Richard , CJE Duplessis : Administratrice

Le RCJEQ remercie particulièrement Martine Roy pour sa contribution exceptionnelle; elle a assumé la présidence en 2022-2023, une année charnière, et a contribué activement au renforcement du RCJEQ et de son équipe, qui lui en est grandement reconnaissante.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 87 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 112 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 100 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

www.trouvetoncje.com

PJ : Rapport annuel d'activités 2022-2023 du RCJEQ

SOURCE Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Renseignements: Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ, [email protected]