Pour favoriser l'autonomie alimentaire et l'agriculture de proximité - Début de la période de mise en candidature pour les entreprises de petite taille qui souhaitent démarrer une production d'œufs au Québec

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, souhaite souligner le lancement de la période de mise en candidature du Programme d'aide au démarrage de producteurs d'œufs dédiés à la vente directe (PAD 500) de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. L'ouverture du programme s'échelonnera jusqu'au 22 septembre prochain.

Le présent appel de projets fait suite à une bonification apportée au programme en mars dernier en vue d'attribuer un droit d'utilisation d'au plus 500 pondeuses à tous les candidats qui satisfont aux standards minimaux.

Le gouvernement est engagé dans un chantier visant une plus grande autonomie alimentaire. Cette initiative vise à soutenir l'agriculture de proximité et la diversité des modèles agricoles en créant des occasions d'affaires supplémentaires pour nos producteurs artisans.

La bonification vise également à simplifier les normes de production tout en maintenant un accompagnement personnalisé des producteurs afin de respecter les normes de salubrité et de bien-être animal.

« Avec ce programme bonifié, on favorise une agriculture plus diversifiée et capable de répondre aux demandes des différentes clientèles. On assiste également à un engouement pour les élevages de plus petite taille. Pour conserver un secteur prospère, des régions dynamiques et vitalisées, notre gouvernement est fier d'appuyer les projets novateurs sous différents modèles. J'encourage les producteurs intéressés à déposer leur candidature dès maintenant. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Depuis 2016, le Programme d'aide au démarrage de producteurs d'œufs dédiés à la vente directe a fait 39 nouveaux détenteurs d'un prêt de quota à vie de 500 poules pondeuses, ce qui constitue un réel succès. Les modifications du programme mis en place par la Fédération des producteurs d'œufs permettront de couvrir encore plus de marchés et de répondre davantage aux attentes des consommateurs. »

Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec

Les producteurs ayant des troupeaux de 500 pondeuses et moins devront respecter les normes de production du Cahier des charges pour la production d'œufs de consommation à petite échelle. Ce dernier a été rédigé par un groupe de travail composé notamment de producteurs, de vétérinaires, d'agronomes et de conseillers, sous la coordination du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.

