Pour améliorer la trajectoire de services - Le gouvernement du Québec lance le Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs : pour améliorer concrètement la vie des personnes concernées et de leurs proches

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, souligne le lancement du Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer.

Dans un contexte où la population québécoise vieillit rapidement et que le nombre de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif ira en augmentant, le Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs propose des actions concrètes pour mieux réagir aux défis d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain. Au-delà des statistiques et des projections, il importe de mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent et qui vivront avec les effets de ces maladies, ainsi que celle de leurs proches. C'est leur réalité, bien humaine et quotidienne, qui guide les actions de ce plan s'articulant autour de cinq grands axes :

Axe 1 : Diminuer le nombre de cas de maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs grâce à la promotion de la santé cognitive et à la prévention;

Axe 2 : Vivre dignement, des premiers symptômes jusqu'à la fin de vie;

Axe 3 : Assurer un accès équitable et adapté à la diversité et aux besoins des populations;

Axe 4 : Améliorer la qualité des soins et des services en rehaussant la continuité, les compétences et l'accompagnement;

Axe 5 : Favoriser la recherche et accueillir les innovations transformationnelles pour améliorer la promotion de la santé cognitive et les services.

Le plan d'action 2025-2030 sera mis en œuvre en étroite collaboration avec Santé Québec. Il traduit en mesures claires et concrètes les visées de la première Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs -- Relever les défis d'aujourd'hui et de demain, publiée en février 2025. Essentiellement, il se veut un levier d'inclusion pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif ainsi que pour leurs proches. Il donne une impulsion à la promotion de la santé cognitive et à la prévention de ces maladies. Dans un deuxième temps, il propose des soins et des services adaptés, en s'appuyant sur la recherche ainsi que sur les innovations transformationnelles actuelles et futures. Avant tout, il vise à améliorer concrètement la vie des personnes concernées et de leurs proches.

Citation :

« Avec ce plan d'action, notre gouvernement réaffirme que la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs sont une priorité. Il permettra de mettre en œuvre des actions concrètes, guidées par la rigueur, la sensibilité et l'écoute des personnes concernées. Ce plan d'action est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires et Santé Québec et, surtout, des personnes vivant avec un trouble neurocognitif ainsi que des personnes proches aidantes. C'est ensemble que nous pouvons faire une réelle différence. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons qu'en février 2025, le gouvernement lançait la première Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, qui reconnaît l'ampleur des défis posés par ces maladies et qui propose une vision ainsi que des orientations novatrices et ambitieuses.

Le Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs (2025-2030) a pour fonction de traduire cette vision et ces orientations dans des mesures tangibles et significatives.

Pour réaliser ce plan d'action, une forte mobilisation de l'ensemble de la société est nécessaire. Les diverses actions des parties prenantes seront coordonnées et soutenues par les acteurs responsables de piloter l'implantation du présent plan d'action.

Selon une étude canadienne, la prévalence de la maladie est d'environ 8 % chez les personnes de 65 ans et plus, et s'élève à environ 33 % chez les personnes de 80 ans et plus.

En 2021, près de 150 000 Québécois et Québécoises vivaient avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Ce nombre devrait augmenter de façon importante. En 2040, il pourrait s'élever à 207 000.

Lien connexe :

Pour consulter le Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs : Plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584