Pour agir en prévention - Le test VPH dorénavant offert dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'Abitibi-Témiscamingue fait désormais partie des régions du Québec où le test de dépistage des virus du papillome humain (VPH) est accessible à la population.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard.

L'offre du test VPH dans la région s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour qui la prévention du cancer occupe une place de premier plan. Ce test remplacera graduellement celui de Papanicolaou (PAP), afin d'offrir un dépistage plus précis et moins fréquent. Contrairement au test PAP, réalisé tous les deux ans, le test VPH n'est nécessaire que tous les cinq ans pour la grande majorité des personnes admissibles.

Précisons qu'une infection par les VPH constitue la principale cause de cancer du col de l'utérus. La détection précoce de cette maladie permet ainsi d'agir plus rapidement pour éviter que la santé des femmes affectées ne se détériore, ce qui constitue une avancée sur le plan de la santé féminine. Rappelons que le MSSS poursuit par ailleurs la mise en œuvre de la toute première Stratégie nationale de prévention en santé, qui misera notamment sur l'adoption de saines habitudes de vie et le dépistage.

Citations :

« Nous poursuivons la mise en place du test de dépistage VPH à l'échelle du Québec, en cohérence avec la volonté de notre gouvernement de renforcer la prévention du cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'un progrès significatif. En rendant ce test plus accessible, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de bénéficier d'un dépistage plus pratique et efficace, contribuant ainsi à sauver des vies. Je tiens à remercier les équipes du MSSS et de Santé Québec qui travaillent à sa mise en œuvre, partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« La lutte contre le cancer du col de l'utérus passe par la prévention, et l'accès au test de dépistage VPH représente un pas concret en ce sens. C'est une avancée importante en matière de santé publique, qui peut véritablement changer les choses. Je suis fière que les femmes de la circonscription d'Abitibi-Ouest puissent désormais en bénéficier, et je les invite à en profiter dès maintenant. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Pour les femmes de notre région, l'arrivée du test VPH constitue un gain majeur en matière d'équité et d'accessibilité. Je remercie toutes les équipes cliniques qui sont mobilisées pour assurer sa mise en place harmonieuse et soutenir la population dans cette transition vers un dépistage plus moderne et plus efficace. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, président de séance

Faits saillants :

Le test VPH est mis en place progressivement dans les régions du Québec par le MSSS et Santé Québec. L'Abitibi-Témiscamingue s'ajoute aux autres territoires où il est offert, soit les Laurentides, la Capitale-Nationale, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Chaudière-Appalaches, Lanaudière, l'Outaouais, Laval, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Montérégie et l'Estrie.

En plus de la mise en œuvre du plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, très axé sur le dépistage, plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés ces derniers mois, soit :

l'élargissement de la couverture de plusieurs vaccins, dont celui du virus respiratoire syncytial (VRS), du zona et du VPH; l'accès au dépistage du cancer colorectal directement dans les points de service locaux; l'élargissement du dépistage du cancer du sein aux femmes de 70 à 74 ans; la publication de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035.



Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le test VPH, visitez Québec.ca .

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170