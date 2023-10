POUR 71 % DES FEMMES, L'INFLATION A UN EFFET SUR LA SANTÉ MENTALE ET NUIT À L'ACCÈS AUX SOINS

Selon le rapport sur la santé mentale des femmes de GreenShield Communautaire et de Recherche en santé mentale Canada, les femmes, et en particulier celles issues de groupes marginalisés, sont plus touchées par les conditions économiques actuelles

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - En tout, 71 % des femmes disent que les difficultés financières causées par l'inflation se répercutent sur leur santé mentale, les questions d'argent devenant un obstacle de plus en plus préoccupant à l'accès au soutien en santé mentale. Cette tendance compte parmi celles dévoilées aujourd'hui dans le premier rapport sur la santé mentale des femmes de GreenShield Communautaire, publié en collaboration avec Recherche en santé mentale Canada. Cette étude sans précédent fait état des expériences et des difficultés réelles que vivent les femmes pour pouvoir accéder à des soins en santé mentale au Canada.

Les résultats de cette nouvelle étude indiquent que les habitudes financières des femmes ont beaucoup changé au cours de la dernière année en raison du coût de la vie, qui a augmenté en flèche, et que la situation économique actuelle se répercute sur leur santé mentale. En effet, les femmes qui avaient besoin de soins de santé mentale qui n'y ont toutefois pas eu recours sont deux fois plus nombreuses que les hommes à invoquer les obstacles financiers comme raison.

« Des femmes doivent puiser dans leurs économies, faire appel au crédit ou emprunter à des membres de leur entourage, entre autres choses, pour payer leurs dépenses de base. Cette nouvelle réalité montre bien que les femmes sont beaucoup plus touchées par la conjoncture économique. Si l'on tient compte en plus de l'expérience unique des femmes des communautés racisées et marginalisées, il n'y a pas lieu de s'étonner que ces facteurs de stress constants exercent une incidence sur leur santé mentale », souligne Harriet Ekperigin, vice-présidente, Santé mentale, à GreenShield. « Les tendances dépeintes dans le rapport sur la santé mentale des femmes rappellent l'importance du programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire, qui offre aux Canadiennes des services de santé mentale gratuits afin qu'elles puissent accéder au soutien dont elles ont besoin. »

Coup d'œil sur l'état de santé mentale des femmes en 2023

Le rapport sur la santé mentale des femmes de GreenShield Communautaire va plus loin que les études habituellement publiées concernant les défis que doivent surmonter les Canadiennes à l'heure actuelle. L'étude révèle trois faits importants qui illustrent bien les réalités que vivent les femmes :

Les femmes disent vivre des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Bien que, pour l'ensemble de la population canadienne, les niveaux d'anxiété et de dépression soient plus élevés qu'avant la pandémie, 16 % des femmes disent éprouver des symptômes d'anxiété plus graves et 17 % disent connaître des symptômes de dépression. Les pourcentages sont encore plus élevés chez les femmes racisées et les personnes qui s'identifient à la communauté LGBTQ2SI+.

« En nous associant à une entreprise à vocation sociale comme GreenShield, nous pouvons examiner de près et mettre en évidence les réalités avec lesquelles les Canadiennes de tous les milieux doivent composer », de dire Akela Peoples, directrice générale, Recherche en santé mentale Canada. « C'est pour nous un honneur de contribuer à faire connaître l'histoire de ces femmes, et nous espérons que ces réflexions aideront à alléger le fardeau que doivent porter les femmes en matière de santé. »

Des mesures pour appuyer la santé mentale des femmes

Le programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire est unique en son genre. Il vise à offrir des services de thérapie et de santé mentale respectueux de la culture, partout au Canada, à toutes les femmes et à toutes les personnes qui s'identifient comme telles, âgées de 18 ans et plus. Il comprend deux heures gratuites de thérapie par la parole avec un ou une thérapeute autorisés, un abonnement d'un an à la thérapie cognitivo-comportementale en ligne (TCCI) guidée et l'accès à un carrefour bien-être en ligne. Ainsi, les femmes pourront trouver le soutien qui leur convient. En un peu plus d'un an, l'entreprise a aidé près de 60 000 femmes à accéder à des services de santé mentale gratuits.

L'intersectionnalité est à l'avant-plan du processus de jumelage, et la diversité de la population canadienne se reflète dans celle des praticiens et praticiennes certifiés du programme, dont des centaines qui s'identifient comme des personnes de couleur, autochtones ou noires. De plus, l'outil de jumelage personnalisé du programme comprend plus de 50 options de jumelage, notamment la culture, la race, la langue et la religion, pour permettre aux femmes de trouver un professionnel ou une professionnelle de la santé mentale agréés en mesure de comprendre leur identité et leurs expériences vécues.

« Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, l'offre de ressources gratuites en santé mentale n'est qu'une façon d'éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d'un bout à l'autre du pays d'obtenir le soutien dont elles ont besoin, ajoute Mme Ekperigin. Les femmes issues de groupes racisés et marginalisés peuvent avoir de la difficulté à se reconnaître dans les services qui ne tiennent pas compte des nuances culturelles et religieuses. Compte tenu de la diversité des femmes au Canada, nous ne pouvons nous contenter d'une approche universelle. C'est l'un des éléments distinctifs qui rend le programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire vraiment unique. »

GreenShield fait la promotion d'une meilleure santé pour tous

En tant qu'entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé, GreenShield fait la promotion d'une meilleure santé pour tous. Améliorer l'accès aux soins est dans l'ADN de GreenShield. Grâce à sa marque d'impact social GreenShield Communautaire, l'entreprise réinvestit dans la collectivité et redéploie ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées. La principale mesure de réussite de l'entreprise consiste à investir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et elle est en bonne voie d'y parvenir.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire au programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire, rendez-vous à https://www.greenshield.ca/fr-ca/communautaire/sante-mentale-des-femmes.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, particulièrement en santé mentale, en santé buccodentaire et en médicaments essentiels. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, NKS Health Canada, Health Depot Pharmacy, Benecaid, Honeybee, BCH Consultants et Computer Workware Inc. Green Shield Holdings Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'association sans but lucratif l'Association Green Shield.



À propos de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada est un organisme de bienfaisance national qui a pour objectif de promouvoir la santé mentale au moyen de programmes de bourses d'études et de subventions, de projets de collecte et d'analyse de données ainsi que d'initiatives stratégiques. En tant qu'organisme de premier plan en matière de santé mentale au Canada, cet organisme se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens et Canadiennes en faisant progresser les connaissances de façon unique, notamment en dirigeant, en initiant et en influençant pour créer des systèmes de santé mentale améliorés. À titre d'exemple, il mène un projet financé par Santé Canada qui vise à surveiller la santé mentale de la population et à en faire état. Il recueille des données démographiques, il les analyse et il présente des rapports aux gouvernements et aux parties prenantes à l'échelle nationale afin de favoriser la prise de décisions éclairées sur les besoins de la population et l'efficacité des services. L'amélioration des systèmes et des services de santé mentale repose d'abord sur la recherche : investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir.

À propos de l'étude

Recherche en santé mentale Canada, en collaboration avec GreenShield, a produit le rapport sur la santé mentale des femmes et des Canadiens et Canadiennes méritant l'équité. Les données ont été recueillies de juillet 2022 à août 2023, dans le cadre des sondages 13 à 17 de l'enquête pancanadienne de Recherche en santé mentale Canada. Elles représentent les réponses de 6 708 femmes et 5 676 hommes aux questions d'un sondage en ligne sur leur santé mentale.

