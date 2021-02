Pour 2020, Manuvie affiche un résultat net de 5,9 milliards de dollars, un résultat tiré des activités de base de 5,5 milliards de dollars, des souscriptions d'EPA de 5,6 milliards de dollars et des entrées de fonds nettes solides de 8,9 milliards de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

en $ CA, sauf indication contraire

Le présent communiqué sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. De l'information additionnelle relative à la Société est disponible sur le site de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.

TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2020 et le quatrième trimestre de 2020 (« T4 2020 »). Voici les principaux faits saillants :

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,9 milliards de dollars en 2020, une hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,8 milliard de dollars au T4 2020, soit 0,6 milliard de dollars de plus qu'au quatrième trimestre de 2019 (« T4 2019 »)

Résultat tiré des activités de base de 5,5 milliards de dollars en 2020, une baisse de 0,5 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,5 milliard de dollars au T4 2020, un niveau comparable à celui du T4 2019

Ratio du TSAV solide de 149 %

RCP tiré des activités de base de 10,9 % en 2020 et de 11,6 % au T4 2020, et RCP de 11,6 % en 2020 et de 14,1 % au T4 2020

VAN de 1,8 milliard de dollars en 2020, en baisse de 13 % en comparaison de celle de 2019, et de 489 millions de dollars au T4 2020, soit 7 % de moins qu'au T4 2019

Souscriptions d'EPA de 5,6 milliards de dollars en 2020, en baisse de 8 % en regard de celles de 2019, et de 1,4 milliard de dollars au T4 2020, soit 5 % de moins qu'au T4 2019

Entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 8,9 milliards de dollars en 2020, en comparaison de sorties de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars en 2019, et entrées de fonds nettes de 2,8 milliards de dollars au T4 2020, en regard d'entrées de fonds nettes de 4,9 milliards de dollars au T4 2019

Au 31 décembre 2020, réduction cumulative de 1,0 milliard de dollars des frais généraux annuels avant impôts, de sorte que nous avons atteint notre objectif à moyen terme deux ans plus tôt que prévu

« L'année 2020 a été, à bien des égards, terriblement difficile. Tant de gens ont été aux prises avec la maladie ou ont perdu des êtres chers, ou ont dû s'isoler, ce qui a compromis leur santé physique et mentale et suscité des préoccupations à l'égard de leur bien-être financier. Nous tenons à remercier tous les travailleurs de première ligne à l'échelle mondiale pour les efforts incroyables qu'ils ont déployés en cette période sans précédent », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

________________________________ 1 Le résultat tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») et les apports nets sont des mesures non conformes aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions. 2 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). 3 Les taux de croissance ou du recul des mesures financières contenus dans le présent communiqué sont présentés selon un taux de change constant. Le taux de change constant ne tient pas compte de l'incidence des fluctuations des taux de change et est une mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.

« Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier tous mes collègues, ainsi que nos agents et nos partenaires d'affaires pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre les décisions de nos clients plus simples et les aider à vivre mieux au cours de la dernière année. L'année qui s'amorce comporte également son lot de difficultés, c'est pourquoi je leur suis extrêmement reconnaissant de la passion dont ils font preuve pour répondre aux besoins en évolution de nos clients, et de leur persévérance à relever avec brio les défis personnels et professionnels que cela implique tout en travaillant à distance », a poursuivi M. Gori.

« Tout en composant avec les difficultés causées par la pandémie, nous avons enregistré des résultats très solides en 2020, qui témoignent de la solidité et de la diversité de l'ensemble de nos activités, de la robustesse de nos capacités numériques et de la résilience formidable de notre équipe. Le résultat tiré des activités de base a augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent dans trois de nos quatre secteurs d'exploitation, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a enregistré des entrées de fonds nettes de 8,9 milliards de dollars, et les souscriptions d'EPA n'ont reculé que de 8 % par rapport à celles de 2019 », a ajouté M. Gori.

« Nous avons continué de réaliser des progrès au chapitre de nos priorités stratégiques1 en 2020, y compris le déploiement de capital pour étendre notre réseau de distribution en Asie. L'effectif de nos agences d'assurance, lesquelles comptent actuellement plus de 115 000 agents, a augmenté de 21 %. De plus, nous avons prorogé notre partenariat exclusif avec Bank Danamon en Indonésie et annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat exclusif avec VietinBank, l'une des plus grandes banques du Vietnam », a fait remarquer M. Gori.

Phil Witherington, chef des finances, a dit : « Nous avons continué de réaliser des progrès considérables sur le plan de la réduction des dépenses en 2020. Les frais généraux liés aux activités de base2 ont reculé de 3 % par rapport à ceux de l'exercice précédent, et nous avons à l'heure actuelle réduit durablement nos dépenses de un milliard de dollars, de sorte que nous avons atteint notre objectif pour 2022 deux ans plus tôt que prévu. En outre, nous sommes en voie de ramener le ratio d'efficience cible sous la barre des 50 % d'ici 20223, malgré les difficultés liées à la pandémie mondiale. »

« Nous affichons un ratio du TSAV solide de 149 % et nous continuons de disposer d'une souplesse financière considérable. Compte tenu du contexte d'exploitation difficile et de notre situation de fonds propres solide, le RCP tiré des activités de base s'est fixé à 10,9 % en 2020. Bien qu'il soit inférieur à notre objectif à moyen terme de plus de 13 %, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un bon résultat compte tenu des circonstances », a ajouté M. Witherington.

« Les événements de l'année qui vient de s'écouler ont renforcé la valeur des programmes d'assurance, de bien-être, de retraite et de gestion de patrimoine, et des produits et services que nous offrons, a poursuivi M. Gori. Je suis convaincu que nous aurons la possibilité formidable cette année d'aider les gens à vivre mieux, et à être plus heureux et en meilleure santé. »

___________________________________ 1 Nos priorités stratégiques sont les suivantes : optimiser notre portefeuille, gérer rigoureusement nos coûts, accélérer la croissance, devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client et maintenir une équipe très performante. Voir la rubrique « Mise à jour sur les progrès réalisés au chapitre des priorités stratégiques » de notre rapport de gestion de 2020 pour plus de renseignements. 2 Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de renseignements. 3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après.

FAITS SAILLANTS DE 2020

L'optimisation du portefeuille a progressé en 2020, grâce à diverses initiatives. Nous avons conclu une entente visant la réassurance des produits d'assurance vie traditionnels détenus par des banques aux États-Unis, notre programme de garanties de retrait minimum des rentes a connu un succès soutenu, et nous avons comptabilisé les incidences de la vente des actifs alternatifs à long terme attribuable à la réassurance de contrats de rente immédiate individuelle et de rente immédiate collective. Dans l'ensemble, les initiatives d'optimisation du portefeuille ont généré d'autres avantages de 780 millions de dollars sur le plan des fonds propres.

Nous avons réalisé des investissements stratégiques considérables dans notre infrastructure technologique au cours des dernières années. Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est répandue à l'échelle mondiale, nous avons tiré parti de ces investissements pour offrir des services de qualité à nos clients actuels et à ceux qui souhaitent souscrire nos produits; 97 %1 de notre gamme de produits en Asie et au Canada, 90 %2 de celle de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et 80 %1 de celle du secteur États-Unis sont accessibles à nos clients grâce à des solutions virtuelles3. En outre, ces investissements ont permis une transition en douceur pour nos employés qui ont pris des mesures pour travailler à distance, 95 % d'entre eux ayant dû le faire pendant de longues périodes en raison de la pandémie.

En Asie, nous avons accru le nombre de nos agents d'assurance de 21 % pour le faire passer à plus de 115 000, annoncé la mise en place d'un partenariat de bancassurance exclusif avec VietinBank4 et prolongé de façon anticipée notre entente de bancassurance avec PT Bank Danamon Indonesia jusqu'en 2036. En outre, au T4 2020, nous avons reçu de la commission de réglementation des services bancaires et de l'assurance de la Chine l'autorisation de commencer le travail de préparation en vue d'établir une nouvelle succursale dans la province de Shaanxi. Au Canada, nous avons ajouté à notre gamme de produits du sous-secteur Assurance collective la Stratégie conçue pour la santé, une stratégie proactive qui utilise les plus récentes données scientifiques et technologiques et l'analytique prédictive pour offrir à chaque participant un parcours individuel en matière de santé. Aux États-Unis, notre stratégie « Vitality for All » a continué de porter ses fruits grâce aux deux versions de Vitality, soit Vitality GO et Vitality PLUS, et avons offert les avantages de ce programme à tous les clients d'assurance. Nous avons également annoncé la conclusion d'une collaboration stratégique avec Amazon, dans le cadre de laquelle le bracelet Halo est ajouté aux appareils pris en charge par le programme Vitality de John Hancock. Dans notre secteur Gestion du patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons fait l'acquisition d'une participation minoritaire dans Albamen Capital Partners, un gestionnaire de capital-investissement dans le secteur des infrastructures qui se concentre sur l'énergie renouvelable, les centres de données et les éléments d'infrastructure à forte intensité électrique, en Chine continentale et nous avons achevé la constitution d'une coentreprise qui regroupe nos activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels et les particuliers et Mahindra Finance, en Inde.

___________________________________ 1 Représente le pourcentage de souscriptions d'EPA de 2019 qui sont disponibles à la vente au moyen de solutions virtuelles (s'applique à l'Asie, au Canada et aux États-Unis). 2 Tient compte des actifs gérés et administrés de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde disponibles pour les clients nouveaux et existants des sous-secteurs de la gestion de patrimoine et d'actifs pour des particuliers et des clients du sous-secteur de régimes de retraite. 3 Les solutions virtuelles, y compris des solutions numériques et autres que numériques. 4 Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 2020

T4 2019

2020

2019

Rentabilité :









Résultat net attribué aux actionnaires 1 780 $ 1 228 $ 5 871 $ 5 602 $ Résultat tiré des activités de base1 1 474 $ 1 477 $ 5 516 $ 6 004 $ Résultat dilué par action ordinaire ($) 0,89 $ 0,61 $ 2,93 $ 2,77 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire ($)1 0,74 $ 0,73 $ 2,75 $ 2,97 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (« RCP ») 14,1 % 10,3 % 11,6 % 12,2 % RCP tiré des activités de base1 11,6 % 12,5 % 10,9 % 13,1 % Ratio d'efficience1 52,7 % 54,2 % 52,9 % 52,0 % Rendement :















Valeur des affaires nouvelles en Asie 368 $ 390 $ 1 387 $ 1 595 $ Valeur des affaires nouvelles au Canada 65 $ 59 $ 255 $ 237 $ Valeur des affaires nouvelles aux États-Unis 56 $ 77 $ 160 $ 218 $ Total de la VAN1 489 $ 526 $ 1 802 $ 2 050 $ Souscriptions d'EPA en Asie 996 $ 975 $ 3 869 $ 4 278 $ Souscriptions d'EPA au Canada 245 $ 271 $ 1 148 $ 1 057 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 178 $ 249 $ 609 $ 702 $ Total des souscriptions d'EPA1 1 419 $ 1 495 $ 5 626 $ 6 037 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 2,8 $ 4,9 $ 8,9 $ (0,9) $ Apports bruts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 31,5 $ 32,9 $ 130,2 $ 114,2 $ Actifs gérés et administrés des activités de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 753,6 $ 681,4 $ 753,6 $ 681,4 $ Solidité financière :













Ratio du TSAV de Manufacturers 149 % 140 % 149 % 140 % Ratio d'endettement 26,6 % 25,1 % 26,6 % 25,1 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 25,00 $ 23,25 $ 25,00 $ 23,25 $ Valeur comptable par action ordinaire, compte non tenu du cumul des autres éléments du résultat global ($) 21,74 $ 19,94 $ 21,74 $ 19,94 $

1) Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.

RENTABILITÉ

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,9 milliards de dollars en 2020, une hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,8 milliard de dollars au T4 2020, soit 0,6 milliard de dollars de plus qu'au T4 2019

L'augmentation de 0,3 milliard de dollars du résultat net attribué aux actionnaires s'explique principalement par les profits découlant de l'incidence directe des taux d'intérêt en 2020, y compris les profits découlant de la vente d'obligations disponibles à la vente détenues dans le secteur Services généraux et autres (en comparaison de pertes en 2019, y compris une charge de 0,5 milliard de dollars liée à la mise à jour des hypothèses relatives au taux de réinvestissement ultime publiées par le Conseil des normes actuarielles du Canada), contrebalancés en partie par les pertes au titre des résultats techniques liés aux placements (en comparaison de profits en 2019, y compris des profits de 400 millions de dollars sur les placements liés aux activités de base1) et des pertes imputables à l'incidence directe des marchés des actions et des obligations au titre des garanties de rente variable (en comparaison de profits en 2019).

L'augmentation de 0,6 milliard de dollars du résultat net attribué aux actionnaires du T4 2020 par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent s'explique principalement par la hausse des profits sur les résultats techniques liés aux placements, les profits sur les transactions de réassurance, contre des pertes au T4 2019, et la baisse de la charge imputable à l'incidence directe des marchés.

_____________________ 1 Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.

Résultat tiré des activités de base de 5,5 milliards de dollars en 2020, une diminution de 9 % par rapport à celui de 2019, et de 1,5 milliard de dollars au T4 2020, un niveau conforme à celui du T4 2019

La diminution du résultat tiré des activités de base en 2020 par rapport à celui de 2019 reflète l'absence de profits sur les placements liés aux activités de base au cours de l'exercice (en comparaison de profits au cours de l'exercice précédent), une diminution des revenus de placement dans le secteur Siège social et autres, l'incidence moins favorable des marchés sur les capitaux de lancement dans les nouveaux fonds distincts et fonds communs de placement et le recul des volumes d'affaires nouvelles. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par l'incidence de l'augmentation des contrats en vigueur, les résultats techniques favorables, la combinaison favorable des affaires nouvelles à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie1, et la croissance des actifs gérés et administrés moyens dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde.

Le résultat tiré des activités de base du T4 2020 a été conforme à celui du T4 2019, ce qui reflète l'absence de profits sur les placements liés aux activités de base au cours du trimestre (contre des profits au trimestre correspondant de l'exercice précédent) et la baisse des revenus de placement dans le secteur Services généraux et autres, contrebalancées par l'incidence favorable de la croissance des contrats en vigueur en Asie et aux États-Unis, l'accroissement des actifs gérés et administrés moyens dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, les résultats techniques favorables de nos activités de réassurance IARD et le recul des frais généraux.

RENDEMENT DE L'ENTREPRISE



Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 1,8 milliard de dollars en 2020, une diminution de 13 % par rapport à celle de 2019, et de 489 millions de dollars au T4 2020, soit 7 % de moins qu'au T4 2019

La VAN s'est établie à 1,8 milliard de dollars en 2020, une diminution de 13 % par rapport à celle de 2019. En Asie, la VAN de 1,4 milliard de dollars était en baisse de 14 %, en raison d'une diminution des volumes de souscriptions à Hong Kong et au Japon et d'un recul des taux d'intérêt du marché à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie, contrebalancés en partie par la composition favorable des produits dans les autres régions d'Asie. Au Canada, la VAN de 255 millions de dollars a augmenté de 8 % par rapport à celle de 2019, du fait surtout de la hausse des marges et de l'accroissement des souscriptions dans nos activités d'assurance. Aux États-Unis, la VAN, qui s'est établie à 160 millions de dollars, a reculé de 27 %, surtout en raison de la baisse des volumes de souscriptions.

La VAN s'est établie à 489 millions de dollars au T4 2020, en baisse de 7 % par rapport à celle du T4 2019. En Asie, la VAN de 368 millions de dollars a reculé de 5 %, du fait de la diminution des volumes de souscriptions à Hong Kong et de la composition moins favorable des produits au Japon, contrebalancées en partie par la hausse des souscriptions et de la composition plus favorable des produits dans les autres régions d'Asie. Au Canada, la VAN de 65 millions de dollars a augmenté de 10 % en regard de celle du T4 2019, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des marges à l'échelle des secteurs d'activité, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de souscriptions de produits d'assurance collective pour des groupes de petite et de moyenne taille et de produits d'assurance individuelle. Aux États-Unis, la VAN, qui s'est établie à 56 millions de dollars, a reculé de 26 %, surtout en raison de la baisse des volumes de souscriptions de produits d'assurance vie universelle International.

_______________________ 1 Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong.

Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 5,6 milliards de dollars en 2020, une baisse de 8 % en comparaison de celles de 2019, et de 1,4 milliard de dollars au T4 2020, soit 5 % de moins qu'au T4 2019

Les souscriptions d'EPA se sont chiffrées à 5,6 milliards de dollars en 2020, une baisse de 8 % par rapport à celles de 2019. En Asie, les souscriptions d'EPA ont diminué de 11 %, du fait essentiellement du recul de 30 % des souscriptions d'EPA au Japon découlant de l'accélération des souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises au premier trimestre de 2019 en prévision d'une modification à la réglementation fiscale et de l'incidence défavorable de la COVID-19. Les souscriptions d'EPA à Hong Kong ont diminué de 10 % du fait de l'incidence défavorable des mesures de confinement liées à la COVID-19 et d'une baisse des souscriptions par des visiteurs en Chine continentale. Les souscriptions d'EPA dans les autres régions d'Asie en 2020 ont été conformes à celles de 2019, la croissance en Chine continentale et au Vietnam ayant été contrebalancée par l'incidence défavorable de la COVID-19 dans les autres marchés. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 9 %, du fait principalement de l'augmentation des souscriptions d'assurance pour des groupes de grande taille, de la hausse des souscriptions de fonds distincts à moindre risque et de l'accroissement des souscriptions d'assurance individuelle dans le sous-secteur du marché des groupes à affinité, contrebalancés en partie par la baisse des souscriptions de produits d'assurance pour des particuliers attribuable à l'incidence défavorable de la COVID-19. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont reculé de 14 %, étant donné que la diminution des souscriptions de produits d'assurance vie universelle International, de produits d'assurance vie universelle nationaux et de produits d'assurance vie universelle à capital variable a plus que contrebalancé la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie temporaire et d'assurance vie universelle indexée nationaux. La diminution des souscriptions d'EPA aux États-Unis découle de la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie universelle nationaux à l'exercice précédent réalisées avant les changements prévus à la réglementation, ainsi que de l'incidence néfaste de la COVID-19.

Les souscriptions d'EPA se sont chiffrées à 1,4 milliard de dollars au T4 2020, une baisse de 5 % par rapport à celles du T4 2019. En Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 2 %, la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises au Japon et celle des souscriptions dans les autres régions d'Asie, notamment le Vietnam et Singapour, ayant été contrebalancées en partie par la baisse des souscriptions à Hong Kong imputable au resserrement des mesures de confinement liées à la COVID-19. Au Canada, la diminution de 10 % des souscriptions d'EPA est principalement attribuable à la baisse des souscriptions de produits d'assurance collective pour groupes de petite et de moyenne taille et de produits d'assurance individuelle imputable à l'incidence défavorable de la COVID-19, contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions de fonds distincts à moindre risque. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont reculé de 28 %, étant donné que les souscriptions de produits d'assurance vie universelle International ont subi l'incidence négative de la COVID-19 et que les souscriptions de produits d'assurance vie universelle nationaux ont diminué par rapport aux solides résultats du trimestre de l'exercice précédent, lesquels avaient été avantagés par la hausse des souscriptions réalisées avant les modifications prévues à la réglementation.

Entrées de fonds nettes de 8,9 milliards de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde en 2020, en comparaison de sorties de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars en 2019, et entrées de fonds nettes de 2,8 milliards de dollars au T4 2020 en comparaison d'entrées de fonds nettes de 4,9 milliards de dollars au T4 2019

Les entrées de fonds nettes se sont établies à 8,9 milliards de dollars en 2020, en regard de sorties de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars en 2019. En Asie, les entrées de fonds nettes se sont fixées à 3,9 milliards de dollars en 2020, contre des entrées de fonds nettes de 4,8 milliards de dollars en 2019, ce qui reflète la baisse des apports nets de particuliers principalement en Chine continentale et à Hong Kong, contrebalancée en partie par la hausse des apports nets dans le sous-secteur de gestion de patrimoine et d'actifs pour des particuliers en Indonésie et dans le sous-secteur de régimes de retraite à Hong Kong. Au Canada, les entrées de fonds nettes ont totalisé 14,6 milliards de dollars en 2020, en comparaison de sorties de fonds nettes de 3,6 milliards de dollars en 2019, du fait de l'amélioration des entrées de fonds nettes dans le secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels, de la non-récurrence d'un rachat de 8,5 milliards de dollars en 2019 et du financement d'un mandat de 6,9 milliards de dollars par un nouveau client au deuxième trimestre de 2020 et, dans le sous-secteur de régimes de retraite, de la baisse des rachats de régimes et des retraits de particuliers. Aux États-Unis, les sorties de fonds nettes ont totalisé 9,6 milliards de dollars en 2020, contre des sorties de fonds nettes de 2,0 milliards de dollars en 2019, ce qui s'explique par un rachat de 5,0 milliards de dollars dans un mandat d'actions et par la non-récurrence de plusieurs souscriptions d'importance dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels en 2019, ainsi que par la hausse des rachats dans le sous-secteur des régimes de retraite, attribuable essentiellement aux retraits par les participants en vertu de la loi CARES Act des États-Unis au cours de l'exercice.

Les entrées de fonds nettes se sont établies à 2,8 milliards de dollars au T4 2020, en regard d'entrées de fonds nettes de 4,9 milliards de dollars au T4 2019. Les entrées de fonds nettes en Asie se sont établies à 2,2 milliards de dollars au T4 2020, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 0,2 milliard de dollars au T4 2019, ce qui s'explique par la baisse des rachats dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels et la hausse des apports bruts dans les fonds du marché monétaire à l'intention de particuliers en Indonésie. Les entrées de fonds nettes au Canada se sont établies à 2,2 milliards de dollars au T4 2020, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 1,0 milliard de dollars au T4 2019, ce qui s'explique par la baisse des rachats de régimes de retraite et la hausse des apports bruts1 à l'échelle de la gamme de produits destinés aux particuliers. Les sorties de fonds nettes aux États-Unis se sont établies à 1,6 milliard de dollars au T4 2020, contre des entrées de fonds nettes de 3,7 milliards de dollars au T4 2019, ce qui s'explique par la hausse des rachats à l'échelle des secteurs d'activité, la baisse des souscriptions de nouveaux régimes de retraite et la non-récurrence de plusieurs souscriptions d'importance dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels au T4 2019, contrebalancées en partie par l'accroissement des entrées de fonds nettes dans les activités de gestion d'actifs pour des particuliers attribuable aux souscriptions solides auprès d'intermédiaires.

_________________________________ 1 Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.

RÉSULTAT

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires :



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars) T4 2020

T3 2020

T4 2019

2020

2019

Résultat tiré des activités de base1









Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 304 $ 308 $ 265 $ 1 100 $ 1 021 $ Asie 571

559

494

2 110

2 005

Canada 316

279

288

1 174

1 201

États-Unis 479

498

489

1 995

1 876

Services généraux et autres (excluant les profits sur

les placements liés aux activités de base) (196)

(191)

(159)

(863)

(499)

Profits sur les placements liés aux activités de base1 -

-

100

-

400

Total du résultat tiré des activités de base 1 474 $ 1 453 $ 1 477 $ 5 516 $ 6 004 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base : Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base 585

147

182

(792)

366

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable (323)

390

(389)

932

(778)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles -

(198)

-

(198)

(21)

Transactions de réassurance 44

276

(34)

341

81

Éléments fiscaux et autres -

-

(8)

72

(50)

Résultat net attribué aux actionnaires 1 780 $ 2 068 $ 1 228 $ 5 871 $ 5 602 $

1) Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.

RENDEMENT ET MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. Une mesure financière est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR si elle est présentée autrement que conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités de la Société. Les mesures non conformes aux PCGR mentionnées dans le présent communiqué incluent : le résultat tiré des activités de base; le RCP tiré des activités de base; le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire; les profits sur les placements liés aux activités de base; les frais généraux liés aux activités de base; le ratio d'efficience; les souscriptions d'EPA; la valeur des affaires nouvelles; les apports bruts; les apports nets; les actifs gérés et administrés; les actifs gérés et administrés moyens et le taux de change constant (les mesures présentées selon un taux de change constant comprennent le taux de croissance ou du recul du résultat tiré des activités de base, des frais généraux liés aux activités de base, des souscriptions d'EPA, de la valeur des affaires nouvelles et des apports bruts). Les mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée selon les PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » de notre rapport de gestion de 2020.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre objectif de réduction des dépenses, et des énoncés sur, notamment, nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but » et « restituer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la gravité, la durée et la portée de l'éclosion de COVID-19, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales pour contenir la pandémie de COVID-19 ou pour atténuer ses incidences; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Facteurs de risque et gestion du risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » de notre rapport de gestion de 2020 et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

