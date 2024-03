Poules de mer et ŒUFS'nigmes marines - On célèbre Pâques à l'Aquarium du Québec

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Du 29 mars au 1er avril, on se fait raconter l'histoire des poules de mer, on parle d'œufs et de reproduction animale, on joue au hockey-bottine et on mange du chocolat à l'Aquarium du Québec!

L'histoire des poules de mer

Les Contes de l'Aquarium vous amènent dans l'univers des poules de mer. Ces drôles de poissons dont la peau ressemble à du jello ont un nom tout désigné pour la fête de Pâques. Nos conteuses Félicité la fée et Madame Prune ont plus d'un tour dans leur sac pour captiver les tout-petits.

ŒUFS'nigmes marines

Qui sont ces poissons mâles qui portent les œufs dans une poche? Quel animal se nourrit d'œufs? Venez résoudre nos ŒUFS'nigmes marines en cherchant les oeufs en bois cachés sur notre site.

Œufs et reproduction animale

Ours blancs, phoques, raies ou étoiles de mer, quelles sont les méthodes de reproduction chez les espèces que nous avons à l'Aquarium. En compagnie de nos guides animaliers, apprenez en plus sur les différents modes de reproduction dans le monde animalier.

Cocos chocolatés et tire sur la neige

Notre mascotte Nanuk adore faire plaisir aux enfants! Le samedi 30 mars, notre ours sympathique sort de sa tanière pour distribuer des œufs en chocolat. Et tous les jours, la Petite cabane à sucre de Québec vous offre de la tire sur la neige. (3$ la lichette!)

On se dégourdit!

Pour faire passer tout le chocolat englouti, on s'élance sur notre patinoire synthétique extérieure derrière l'Alizé. Les amateurs de hockey-bottine seront ravis, les petits comme les plus grands!

Pour Pâques, vous savez maintenant où aller, à l'Aquarium du Québec!

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581-745-2200, [email protected]