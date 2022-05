TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - À un peu plus d'une semaine du jour du scrutin, Élections Ontario lance un appel aux Ontariennes et aux Ontariens pour qu'ils postulent un poste de membre du personnel électoral le 2 juin. Tous les postes sont rémunérés et comprendront une formation payée.

Les Ontariennes et les Ontariens peuvent poser leur candidature jusqu'au 31 mai à emplois.elections.on.ca. Les postes nécessiteront l'utilisation d'outils papier ou technologiques.

Pour travailler en tant que membre du personnel électoral, vous devez :

avoir au moins 18 ans;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir légalement le droit de travailler au Canada ; et

; et résider en Ontario .

Les personnes âgées d'au moins 16 ans et possédant un numéro d'assurance sociale peuvent travailler comme préposées à l'accueil. Les personnes âgées d'au moins 16 ans, de nationalité canadienne, résidant en Ontario et légalement autorisées à travailler au Canada peuvent demander à travailler en tant que scrutatrices préposées aux tabulatrices.

Les membres du personnel électoral d'Élections Ontario qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19, conformément aux exigences du gouvernement de l'Ontario.

Citation

« À une semaine du jour du scrutin, Élections Ontario lance un appel aux Ontariennes et Ontariens pour qu'ils postulent pour travailler le 2 juin. Il ne fait aucun doute qu'en raison de la présence de la COVID-19 dans nos collectivités, des inondations dans le Nord et de la tempête dévastatrice de la fin de semaine dernière, les gens sont préoccupés par d'autres choses. Nous demandons à toutes les personnes qui peuvent nous donner un jour, de bien vouloir présenter leur candidature comme membre du personnel électoral. Travailler dans un bureau de vote le jour du scrutin vous offre l'occasion idéale d'aider votre communauté à exercer son droit démocratique. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

