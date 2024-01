Cette décision s'inscrit dans les efforts de transformation du service postal et vient renforcer les activités d'un leader canadien des solutions logistiques en tierce partie.

OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La Société canadienne des postes (Postes Canada) et les Investissements Purolator Ltée mettent la dernière main à une transaction visant la vente du Groupe SCI inc. (SCI) à l'entreprise montréalaise Chaîne D'Approvisionnement Metro inc. (Chaîne D'Approvisionnement Metro), un chef de file canadien en services logistiques en tierce partie. Cette opération cadre avec les efforts de transformation de Postes Canada afin de répondre aux besoins en évolution des gens et des entreprises canadiennes.

SCI est un important prestataire canadien de services logistiques impartis spécialisé dans l'exécution des commandes d'entreposage, les solutions de chaîne d'approvisionnement et les services de gestion du transport. L'entreprise, qui exerce ses activités de façon indépendante, compte plus de 75 emplacements totalisant plus de 371 000 mètres carrés (4 millions de pieds carrés) et emploie environ 3 000 personnes.

« Au fil des ans, SCI a été un acteur majeur du Groupe d'entreprises de Postes Canada, a affirmé Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. Nous nous félicitons de savoir que cette opération aidera à renforcer davantage les activités d'un leader canadien reconnu de la logistique, tout en nous permettant de poursuivre nos efforts pour demeurer le chef de file dans le marché en plein essor du cybercommerce. »

« Nous nous réjouissons d'accueillir SCI dans le giron de Chaîne D'Approvisionnement Metro, a déclaré Chiko Nanji, fondateur et président du groupe à Chaîne D'Approvisionnement Metro. Profondément ancrées au Canada, nos deux entreprises partagent la même orientation stratégique ainsi que la même détermination à offrir un excellent service à la clientèle et à nourrir la culture organisationnelle. Ensemble, nous serons en très bonne posture pour être concurrentiels dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Transformation du service postal

Depuis deux ans, Postes Canada réalise un plan de transformation exhaustif qui vise à répondre aux nouveaux besoins du pays en matière de services postaux. Ce plan permettra à l'entreprise de croître dans le marché du cybercommerce au Canada tout en s'acquittant de son mandat de base, qui est d'assurer la livraison fiable du courrier et des colis à toutes les adresses canadiennes. En septembre 2023, la Société a ouvert le Centre de traitement Albert-Jackson, doublant ainsi sa capacité de traitement des colis dans la région du Grand Toronto et améliorant le service à l'échelle du pays.

Contexte

La démarche de vente potentielle a démarré en 2023 après une rigoureuse analyse du plan stratégique à long terme de Postes Canada. S'en est suivi un processus de demande de proposition exhaustif en plusieurs étapes auquel ont contribué des spécialistes externes en droit et en finance pour analyser les options et les propositions. Postes Canada est en train de finaliser la transaction avec Chaîne D'Approvisionnement Metro, après quoi la vente sera soumise à l'approbation des autorités de réglementation.

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

