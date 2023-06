La Société obtient des résultats dans le premier quartile pour sa productivité du carbone, ses investissements liés au développement durable et la diversité au sein de son équipe de direction et de son Conseil d'administration

OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada est encore une fois reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes du pays.

Publié aujourd'hui par Corporate Knights, le palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes est un classement annuel du rendement des entreprises canadiennes en matière de développement durable. Postes Canada y figure après avoir obtenu des résultats dans le premier quartile basés notamment sur des indicateurs clés tels que la productivité du carbone, la diversité au sein de l'équipe de direction et du conseil d'administration, les investissements liés au développement durable et la pollution de l'air.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

« C'est un véritable honneur pour toute l'équipe de Postes Canada de savoir qu'en matière de développement durable, nous nous démarquons de centaines d'entreprises canadiennes. Après une évaluation indépendante, nous figurons pour la deuxième fois en trois ans au palmarès de Corporate Knights. Cette reconnaissance importante reflète l'élan que nous avons pris en commençant à donner suite à nos engagements, comme l'électrification de notre parc de 14 000 véhicules et la mise en place de la livraison carboneutre pour réduire les émissions à court terme. Pour que demain soit plus vert, nous continuerons d'agir - pour notre personnel, notre clientèle et la population canadienne partout au pays. »

Chef de file en matière de développement durable

En plus de cette marque de reconnaissance obtenue au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes, Postes Canada a récemment reçu les prix Clean50 et Clean16 pour son leadership dans la réduction des émissions et sa contribution à l'économie propre du pays. Vous trouverez d'autres renseignements sur les progrès de Postes Canada à cet égard dans le récent Rapport sur le développement durable 2022 de l'entreprise.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]