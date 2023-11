Un nouveau timbre raconte un récit incroyable de résistance, d'emprisonnement et de fuite pendant la Seconde Guerre mondiale.

WOLFVILLE, NS, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'un événement à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, Postes Canada a dévoilé son timbre annuel du jour du Souvenir soulignant le courage et la persévérance remarquables de Mona Parsons. Pendant l'occupation nazie des Pays-Bas, Mona Parsons aide les aviateurs alliés dont l'avion a été abattu à s'enfuir en Angleterre. Elle est arrêtée et devient la seule civile canadienne emprisonnée par les nazis pendant la guerre.

Timbre de Mona Parsons (Groupe CNW/Postes Canada) De gauche à droite : Wendy Donovan, mairesse de Wolfville, Andria Hill-Lehr, autrice de Mona Parsons: From Privilege to Prison, from Nova Scotia to Nazi Europe, Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. Photo: Carolina Andrade. (Groupe CNW/Postes Canada)

Née en 1901 à Middleton, en Nouvelle-Écosse, et élevée à Wolfville, Mona Parsons vit aux Pays‑Bas avec son mari hollandais. Lorsque l'occupation nazie commence en mai 1940, ils décident d'aider le réseau de la résistance hollandaise.

Ils offrent leur domicile comme cachette et point d'arrêt pour les aviateurs alliés dont l'avion a été abattu au-dessus des Pays-Bas. Mais en 1941, ils sont trahis par un informateur et arrêtés par les nazis. Mona Parsons est condamnée à mort, mais elle fait appel et sa peine est commuée à des travaux forcés à perpétuité.

Transportée en Allemagne, elle passe trois années en prison, jusqu'en 1945, lorsqu'elle s'échappe pendant un bombardement allié. Elle entreprend ensuite un périlleux voyage pour sortir de l'Allemagne, parcourant à pied 125 kilomètres en trois semaines. À son arrivée à la frontière néerlandaise, elle est amaigrie, ne pesant que 87 livres, et ses pieds sont gravement infectés.

De retour aux Pays-Bas en sécurité, Mona Parsons demande l'aide d'un soldat allié, qui s'avère être lui aussi un Néo-Écossais. Il est membre du régiment des North Nova Scotia Highlanders qui s'était avancé dans le pays.

Finalement, Mona Parsons retourne en Nouvelle-Écosse, où elle se remarie et vit jusqu'à son décès en 1976.

À propos du timbre

Le timbre consacré à Mona Parsons a été conçu par Larry Burke et Anna Stredulinsky de la maison Burke & Burke. La vignette comprend un portrait de l'héroïne ainsi qu'une photo de soldats d'infanterie des North Nova Scotia Highlanders qui avancent aux Pays-Bas. Imprimée par Lowe‑Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel (enveloppe du premier jour d'émission) et un feuillet de cinq timbres. Le lieu d'oblitération est Wolfville, en Nouvelle-Écosse, où Mona Parsons a grandi.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

