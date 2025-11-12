MONTRÉAL , le 12 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada vous invite au dévoilement de son émission de timbres, la deuxième d'une série en deux volets, mettant en vedette les œuvres de grands artistes de romans graphiques du Canada : Kate Beaton (Mabou, N.-É.), Jimmy Beaulieu (Île-d'Orléans, Qc), Guy Delisle (Québec), Julie Doucet (Montréal), Bryan Lee O'Malley (London, Ont.) et Michael Nicoll Yahgulanaas (Prince Rupert, C.-B.).

L'animateur de cet événement, Thomas-Louis Côté, qui est également directeur de Québec BD, dirigera une discussion de groupe avec Jimmy Beaulieu, Kate Beaton et Michael Nicoll Yahgulanaas.

QUOI : Dévoilement de timbres consacrés aux artistes de romans graphiques

QUI : Les artistes de romans graphiques Kate Beaton, Jimmy Beaulieu et Michael Nicoll Yahgulanaas; Simon Brault, membre du Comité consultatif sur les timbres-poste de Postes Canada; Olivier Gougeon, directeur général, Salon du livre de Montréal; et Thomas-Louis Côté, directeur de Québec BD

QUAND : Le jeudi 20 novembre 2025, de 15 h 30 à 17 h 30; les timbres devraient être dévoilés avant 16 h

OÙ : Salon du livre de Montréal, Palais des congrès (5e étage, salle 510AB), 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (H2Y 0A3)

