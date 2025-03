Le nouveau timbre perpétue une longue tradition de commémoration des réalisations d'anciens premiers ministres.

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui un nouveau timbre en l'honneur du 18e premier ministre du Canada, le très honorable Brian Mulroney (1939-2024). Né à Baie-Comeau, au Québec, Brian Mulroney est considéré comme l'un des premiers ministres les plus influents du Canada. Cette nouvelle émission perpétue la longue tradition de Postes Canada de souligner les réalisations d'anciens premiers ministres canadiens.

Brian Mulroney, qui a été premier ministre de 1984 à 1993, estimait que la démocratie canadienne « progresse grâce au choc des grandes idées et à l'articulation de visions concurrentes du pays ». Ayant remporté deux élections fédérales consécutives avec une majorité conservatrice en 1984 et en 1988, un exploit inédit au Canada depuis la deuxième victoire des libéraux en 1953, il passe ses mandats à réaliser une vision et des idées transformatrices.

Son gouvernement lance d'importantes privatisations, réformes fiscales et mesures de déréglementation, en plus de réduire les dépenses gouvernementales. Fervent défenseur de l'ouverture des frontières économiques du Canada, le politicien mène la charge pour l'adoption de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et, plus tard, de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Il laisse aussi sa marque comme homme d'État. Brian Mulroney participe activement aux efforts visant à réunifier l'Allemagne après la chute du mur de Berlin. Il s'oppose aussi fermement à l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui le distingue de ses homologues américain et britannique. Brian Mulroney et son gouvernement sont considérés comme des alliés ayant aidé à démanteler le régime d'apartheid, ce qui a contribué à la libération de Nelson Mandela. Les réalisations environnementales du politicien passent également à l'histoire. Plus particulièrement, il joue un rôle clé dans la conclusion de l'Accord sur la qualité de l'air de 1991, une entente historique entre le Canada et les États-Unis.

Certaines des initiatives de Brian Mulroney, y compris l'accord de libre-échange et l'introduction de la TPS, étaient controversées à l'époque. De nos jours, toutefois, bien des gens considèrent que ces politiques ont été déterminantes pour le progrès économique qu'a connu le Canada au cours des décennies qui ont suivi.

Brian Mulroney décède le 29 février 2024, à l'âge de 84 ans.

À propos du timbre

Le timbre présente une photo du premier ministre détendu et souriant, qui reflète son attitude chaleureuse. Le timbre a été conçu par Paprika à partir d'une photo prise par Bill McCarthy et a été imprimé par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Baie-Comeau, au Québec, la ville de naissance de Brian Mulroney.

Le timbre et le pli Premier Jour officiel sont en vente sur postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux au pays.

