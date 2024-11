Le service postal est déterminé à continuer de servir sa clientèle en cas de grèves tournantes.

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Postes Canada a reçu des préavis de grève du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) pour les unités de négociation urbaine et des Factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Ces préavis indiquent que le STTP sera en droit de déclencher une grève le 15 novembre à 00 h 01 (HE).

Dans l'éventualité où le STTP déclencherait une grève tournante, Postes Canada a l'intention de continuer à servir les Canadiennes et les Canadiens tout en travaillant à conclure des ententes négociées. Toutefois, l'incertitude constante découlant de la possibilité d'un arrêt de travail a fait dégringoler les volumes de Postes Canada et précipite le déclin de la situation financière de l'entreprise.

Postes Canada a informé le Syndicat qu'à moins que de nouvelles ententes ne soient conclues, les conventions collectives actuelles cesseront de s'appliquer à compter de vendredi. La Société sera alors en droit de se servir des moyens prévus au Code canadien du travail et d'ajuster ses opérations à ses réalités opérationnelles et à ses besoins commerciaux.

Les volumes de colis baissent de 28 % et continuent de chuter durant une période habituellement occupée

Parce qu'ils ont besoin de certitude pour leurs envois durant cette période de l'année, les commerces confient de plus en plus de leurs colis à d'autres entreprises de livraison. La période actuelle est habituellement la plus occupée de l'année pour Postes Canada, ce qui génère des revenus dont l'entreprise a grandement besoin.

Le déclin des volumes de colis livrés s'accélère depuis que le STTP a annoncé le 25 octobre avoir obtenu un mandat de grève. La semaine dernière, les volumes de colis de Postes Canada ont diminué de 28 % comparativement à la même semaine l'an dernier. Cela représente 1,3 million de colis - soit l'équivalent de plus d'une journée de colis livrés durant cette période de l'année - que Postes Canada perd au profit de la concurrence. Avec le préavis de grève du STTP, l'entreprise s'attend à ce que cette tendance s'accélère.

Un arrêt de travail aurait des conséquences à long terme

Un arrêt de travail toucherait les entreprises et les millions de personnes au Canada qui comptent sur le service postal, et aggraverait la situation financière déjà difficile de l'entreprise. Il est essentiel que les deux parties concentrent leurs efforts sur la résolution des questions en suspens afin de conclure des ententes négociées.

En cas d'arrêt de travail, la Société s'efforcera de réduire au minimum l'incidence sur le service, mais il pourrait y avoir des retards. De l'expédition à la réception, le courrier et les colis passent chaque jour dans le réseau national hautement intégré de Postes Canada. Une grève tournante dans une installation ou une région peut déclencher une réaction en chaîne qui aurait des effets immédiats et durables dans l'ensemble de notre réseau.

Le système postal doit s'adapter au marché concurrentiel de la livraison

Postes Canada perd rapidement du terrain dans le marché hautement concurrentiel et axé sur la clientèle de la livraison de colis. Au cours des six premiers mois de 2024, la Société a enregistré une perte d'exploitation de 490 millions de dollars. Depuis 2018, Postes Canada a perdu plus de 3 milliards de dollars.

Pour assurer son avenir, l'entreprise a besoin d'un modèle de livraison plus flexible et plus abordable qui lui permet d'offrir le service sept jours sur sept et de répondre rapidement aux besoins de sa clientèle. Sans ces changements, les défis importants auxquels Postes Canada est confrontée iront en s'accentuant.

Postes Canada est déterminée à protéger ce qui est le plus important pour le personnel. Il n'y aura pas de recul pour les membres actuels du personnel avec les récentes offres globales de l'entreprise, qui protègent le régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions relatives à la sécurité d'emploi, les droits aux congés et les avantages sociaux, tout en proposant des augmentations salariales concurrentielles.

Les chèques de prestations sociales seront livrés en cas d'arrêt de travail

Postes Canada et le STTP ont convenu de continuer de livrer les chèques de prestations sociales en cas d'arrêt de travail, pour les organismes gouvernementaux admissibles qui ont choisi de participer. Cette entente prévoit que les opérations de livraison se poursuivront afin que les personnes aînées et les gens qui comptent sur l'aide financière du gouvernement livrée par la poste la reçoivent.

Les chèques de prestations sociales du mois de novembre seront livrés le 20 novembre. Les gens recevront leurs chèques de la même façon qu'ils reçoivent habituellement leur courrier.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]