La hausse de 25 cents vise à mieux arrimer le prix des timbres au coût croissant de la prestation du service.

OTTAWA, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Postes Canada propose d'augmenter les tarifs d'affranchissement réglementés en 2025. Les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit les plus vendus, coûteraient 1,24 $ chacun, ce qui représente une augmentation de 25 cents.

Ces 10 dernières années, la Société a réduit au minimum les majorations tarifaires réglementées du service poste-lettres. Le changement proposé représente une hausse tarifaire ponctuelle d'environ 25 %, ce qui est nécessaire pour mieux aligner le prix des timbres sur le coût croissant de la prestation du service poste-lettres pour toute la population.

Les volumes du service poste-lettres du Canada ont diminué de 60 % depuis 20 ans, passant de 5,5 milliards de lettres en 2006 à 2,2 milliards de lettres en 2023.

ont diminué de 60 % depuis 20 ans, passant de 5,5 milliards de lettres en 2006 à 2,2 milliards de lettres en 2023. Au cours de cette période, le nombre d'adresses desservies a augmenté de plus de 3 millions, passant de 14,3 millions en 2006 à 17,4 millions en 2023, et ce nombre ne cesse d'augmenter.

ce nombre ne cesse d'augmenter. En 2006, les ménages canadiens recevaient en moyenne sept lettres par semaine, comparativement à deux aujourd'hui.

De 2018 à 2023, Postes Canada a perdu 3 milliards de dollars avant impôt, dont 748 millions de dollars avant impôt en 2023.

Chaque année, nous livrons moins de lettres, mais nous devons les livrer à plus d'adresses, ce qui exerce une pression importante sur les coûts de la Société, et ce, dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes. Or, les prix des timbres canadiens sont demeurés parmi les plus bas au monde.

Sous réserve de l'approbation réglementaire, les nouveaux tarifs entreraient en vigueur le 13 janvier 2025, après la période de pointe des Fêtes, et devraient générer environ 80 millions de dollars de revenus bruts annuels supplémentaires pour Postes Canada en 2025.

Réduire au minimum l'incidence

Postes Canada comprend que les augmentations tarifaires, bien que nécessaires, entraînent des coûts supplémentaires pour la clientèle et elle s'efforce d'en limiter l'incidence. L'incidence de la hausse tarifaire sur le ménage canadien moyen est estimée à 2,26 $ par année et à 42,17 $ par année pour la petite entreprise canadienne moyenne.1 Les timbres PermanentsMC seront toujours acceptés au tarif d'affranchissement actuel du régime intérieur.

Nous invitons les petites entreprises qui sont à la recherche de soutien ou de réductions spéciales sur l'expédition et d'autres services à s'inscrire gratuitement au programme Solutions pour petites entreprises de Postes CanadaMC.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

« Veiller à ce que le prix des timbres reflète mieux le coût de la prestation du service est un pas important dans la bonne direction et cadre avec les efforts déployés par les services postaux partout dans le monde.

Cela dit, il faut en faire plus pour régler les importants problèmes structurels et financiers à long terme auxquels fait face la Société. Nous prenons des mesures pour gérer nos coûts tout en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement pour veiller à ce que la population puisse continuer de compter sur le service postal à l'avenir. »

Déclaration de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ayant pour mandat de servir toute la population, Postes Canada est un service essentiel qui relie les gens, les communautés et les petites entreprises partout au pays. La transition vers les communications numériques exerce une pression sur les services postaux partout dans le monde, mais nous savons que Postes Canada permet aux Canadiennes et aux Canadiens de rester en contact et offre de bons emplois à des milliers de personnes.

Le gouvernement du Canada travaille activement avec Postes Canada pour assurer la viabilité à long terme de ce service essentiel. Nous veillerons à préserver le service postal dans le cadre du mandat de Postes Canada, à titre d'entreprise axée sur le service et la livraison du courrier. »

Autres précisions

Pour une lettre du régime intérieur (30 grammes ou moins), le prix d'un timbre à l'unité passerait de 1,15 $ à 1,44 $. Achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, les timbres coûteraient 1,24 $ chacun plutôt que 99 cents. La majoration tarifaire proposée toucherait également d'autres produits, y compris les envois poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international ainsi que les envois Courrier recommandéMC du régime intérieur; ce qui correspondrait à une augmentation d'environ 25 % en moyenne. Les tarifs des envois poste-lettres commerciaux sont conformes à nos tarifs réglementés et connaîtraient également une augmentation d'environ 25 % en moyenne.

Les tarifs proposés ont été publiés aujourd'hui dans la Partie I de la Gazette du Canada pour consultation publique. Sous réserve des approbations réglementaires, ils entreraient en vigueur le 13 janvier 2025.

1. Estimation fondée sur les dépenses annuelles moyennes des entreprises et des ménages.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

