Le prix d'un timbre du régime intérieur en carnet, en rouleau ou en feuillet passerait à 99 cents l'unité.

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Postes Canada propose d'augmenter les tarifs d'affranchissement en 2024. Les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit les plus vendus, coûteraient 99 cents du timbre, c'est-à-dire une augmentation de 7 cents. Les nouveaux tarifs entreraient en vigueur le 6 mai 2024.

Les tarifs des envois poste-lettres du régime intérieur ont augmenté deux fois dans les 10 dernières années (de 5 cents en 2019 et de 2 cents en 2020), la dernière majoration importante ayant été apportée le 31 mars 2014.

Réduire au minimum l'incidence

Postes Canada comprend l'importance de son service de livraison et s'efforce de réduire au minimum l'incidence des changements tarifaires sur la clientèle, en veillant à ce que toute augmentation soit juste et raisonnable. L'incidence de la hausse tarifaire sur le ménage canadien moyen est estimée à 65 cents par année, et à 12,07 $ par année pour la petite entreprise canadienne moyenne.1 Les timbres PermanentsMC seront toujours acceptés au tarif d'affranchissement actuel du régime intérieur.

Les petites entreprises voulant du soutien ou des réductions spéciales sur l'expédition et d'autres services sont invitées à s'inscrire au programme gratuit Solutions pour petites entreprises de Postes CanadaMC.

Pressions financières croissantes sur le système postal

Bien que la Société se soit efforcée de réduire au minimum les majorations tarifaires ou de maintenir ses tarifs pendant une bonne partie de la dernière décennie, le coût des services postaux offerts n'a cessé d'être touché par l'inflation. Cette augmentation et le fait qu'il y a chaque année moins de lettres à livrer à plus d'adresses exercent une pression financière considérable sur Postes Canada. Puisque cette dernière est financée par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables, les changements tarifaires sont une réalité.

La majoration proposée toucherait également d'autres produits, y compris les envois poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international, et les envois Courrier recommandéMC du régime intérieur. Le prix d'une vignette à l'unité pour une lettre du régime intérieur (30 grammes ou moins) passerait de 1,07 $ à 1,15 $. Achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, les timbres coûteraient 99 cents chacun plutôt que 92 cents.

Les tarifs proposés ont été publiés aujourd'hui dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation publique. Sous réserve des approbations réglementaires, ils entreraient en vigueur le 6 mai 2024.

1. Estimation fondée sur les dépenses annuelles moyennes des entreprises et des ménages.

