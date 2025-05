Les offres démontrent la détermination de la Société à conclure des ententes, en bonifiant davantage les augmentations salariales et en protégeant les avantages et les droits du personnel.

OTTAWA, ON, le 21 mai 2025 /CNW/ - Postes Canada a présenté aujourd'hui de nouvelles offres globales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), témoignant ainsi de sa détermination à conclure des ententes et à maintenir la continuité des services postaux pour la population canadienne.

Les nouvelles offres, pour les unités de négociation urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains), proposent des augmentations salariales plus importantes et protégeraient les avantages et les droits du personnel actuel. Les offres reflètent également les réalités actuelles de la Société. Postes Canada a proposé d'importants changements à son modèle de livraison afin d'accroître sa flexibilité et de relever les défis financiers et opérationnels majeurs auxquels elle est confrontée.

Postes Canada et le STTP négocient à un moment critique pour le système postal. Depuis 2018, la Société a cumulé des pertes avant impôt de plus de 3 milliards de dollars, et elle affichera une autre perte importante pour 2024. Au début de 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars pour Postes Canada afin d'éviter qu'elle devienne insolvable.

En s'appuyant sur les travaux importants de la Commission d'enquête sur les relations de travail et sur les conclusions et les recommandations de son rapport final, les parties doivent maintenant aborder les négociations avec urgence. Un autre arrêt de travail serait coûteux et perturbateur pour le personnel, les petites entreprises et les millions de personnes au pays qui comptent sur le service postal.

Améliorer et protéger ce qui est le plus important pour le personnel

Les nouvelles offres globales permettraient aux membres du personnel actuels de conserver :

Leur régime de retraite à prestations déterminées

Leurs dispositions en matière de sécurité d'emploi, les meilleures de l'industrie

Leur régime d'avantages sociaux et leurs avantages complémentaires de retraite

Leurs congés annuels (jusqu'à sept semaines) et leurs congés de préretraite

Leur indemnité de vie chère qui les protège contre les effets d'une inflation imprévue

Leurs horaires de travail

La Société a augmenté son offre salariale. Les salaires du personnel actuel augmenteraient de 6 % la première année; de 3 % la deuxième année; de 2 % la troisième année et de 2 % la quatrième année (augmentation composée de 13,59 %). La Société offrirait également au personnel un meilleur remplacement du revenu pour les absences en vertu du programme d'assurance-invalidité de courte durée, et six jours de congé pour raisons personnelles de plus qui seraient inscrits dans les conventions collectives.

Déterminée à conclure des ententes, Postes Canada a retiré certaines propositions depuis sa dernière offre globale. La Société ne propose plus de changer le régime d'avantages sociaux et les avantages complémentaires de retraite, ni d'inscrire les futures recrues au régime de retraite à cotisations déterminées.

Des changements pour assurer l'avenir du système postal

Postes Canada propose des changements importants à son modèle de livraison pour l'aider à être compétitive dans le secteur de la livraison de colis sept jours sur sept et à répondre aux besoins en évolution des entreprises et de la population canadienne.

La Société créera des emplois à temps partiel stables et prévisibles pour les personnes à la recherche d'un emploi flexible. Les postes à temps partiel comprendront des avantages sociaux et un régime de retraite ainsi que des heures prévues et garanties (de 15 heures à 40 heures par semaine). La création d'emplois à temps partiel augmente la flexibilité de livraison de la Société, surtout les fins de semaine, tout en veillant à ce que les factrices et facteurs ne soient pas tenus de travailler les fins de semaine.

Postes Canada propose également de lancer graduellement (dans 10 installations) un modèle d'acheminement dynamique pour la livraison, une pratique et une norme de l'industrie utilisée par tous les autres principaux services de messagerie. L'acheminement dynamique permet de planifier et d'optimiser les itinéraires chaque jour, offrant ainsi un service plus uniforme et prévisible pour la clientèle.

Le personnel embauché après la signature des nouvelles conventions collectives aura droit aux avantages sociaux et au régime de retraite après six mois d'emploi régulier.

Processus et chronologie des négociations

15 novembre 2024 : Le STTP déclenche une grève à l'échelle nationale, ce qui interrompt les opérations de Postes Canada.

Le STTP déclenche une grève à l'échelle nationale, ce qui interrompt les opérations de Postes Canada. 13 décembre 2024 : Le ministre fédéral du Travail ordonne au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'examiner l'impasse entre Postes Canada et le STTP. Le ministre crée aussi la Commission d'enquête sur les relations de travail pour examiner les questions importantes soulevées dans le différend.

Le ministre fédéral du Travail ordonne au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'examiner l'impasse entre Postes Canada et le STTP. Le ministre crée aussi la Commission d'enquête sur les relations de travail pour examiner les questions importantes soulevées dans le différend. 17 décembre 2024 : Postes Canada et le personnel représenté par le STTP reprennent les opérations après en avoir reçu l'ordre du CCRI. Les conventions collectives actuelles entre Postes Canada et le STTP sont prolongées jusqu'au 22 mai 2025.

Postes Canada et le personnel représenté par le STTP reprennent les opérations après en avoir reçu l'ordre du CCRI. Les conventions collectives actuelles entre Postes Canada et le STTP sont prolongées jusqu'au 22 mai 2025. 15 mai 2025 : Après avoir tenu des audiences plus tôt durant l'année, la Commission d'enquête sur les relations de travail présente son rapport final et ses recommandations au gouvernement fédéral.

Après avoir tenu des audiences plus tôt durant l'année, la Commission d'enquête sur les relations de travail présente son rapport final et ses recommandations au gouvernement fédéral. 19 mai 2025 : Postes Canada reçoit des avis de grève du STTP, qui indiquent son intention de déclencher une grève à compter du vendredi 23 mai à 0 h, heure locale.

Postes Canada reçoit des avis de grève du STTP, qui indiquent son intention de déclencher une grève à compter du vendredi 23 mai à 0 h, heure locale. 21 mai 2025 : Postes Canada présente de nouvelles offres globales au personnel représenté par le STTP.

Postes Canada présente de nouvelles offres globales au personnel représenté par le STTP. 22 mai 2025 : Les conventions collectives actuelles arrivent à échéance.

Les conventions collectives actuelles arrivent à échéance. 23 mai 2025 : Le STTP a l'intention de déclencher une grève à compter du vendredi 23 mai à 0 h, heure locale, à moins que les parties ne concluent des ententes avant cela.

Détails des offres

Le personnel de Postes Canada peut lire tous les détails des offres sur le site postescanada.ca/offres.

