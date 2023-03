Le service postal s'est engagé à électrifier l'ensemble de son parc de véhicules de livraison du dernier kilomètre d'ici 2040

INDIANAPOLIS, le 8 mars 2023 /CNW/ - Postes Canada, qui continue de chercher des façons plus écoresponsables de servir la population canadienne, a pris part aujourd'hui au dévoilement du premier camion de livraison C250 100 % électrique.

Conçu sur mesure pour Postes Canada par Morgan Olson, chef de file nord-américain dans la fabrication de fourgons surélevés, le C250 répond aux exigences rigoureuses de Postes Canada tant sur le plan de la sécurité que des opérations de livraison. Postes Canada s'est jointe à Morgan Olson, au salon Work Truck Week à Indianapolis, en Indiana, pour dévoiler un modèle de démonstration 100 % électrique (le C250 ayant d'abord été conçu comme modèle à essence).

Avec près de 14 000 véhicules, l'un des plus importants parcs du pays, Postes Canada teste plusieurs véhicules électriques à batterie en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour réaliser son objectif fondé sur la science de réduction des émissions, l'entreprise s'est engagée à électrifier la moitié de son parc d'ici 2030 et l'ensemble de ses véhicules de livraison du dernier kilomètre d'ici 2040. Morgan Olson travaille actuellement à développer et mettre en marché un camion C250 entièrement électrique, que Postes Canada prévoit tester avec d'autres modèles de véhicules électriques.

Citation d'Alexandre Brisson, vice-président, Transformation des opérations, Postes Canada

« Le C250 est fabriqué sur mesure et pensé pour la sécurité du personnel, le confort et la capacité accrue. Développé sur plusieurs années, il est conçu pour répondre aux exigences de nos activités et simplifier nos opérations afin d'assurer notre croissance à long terme. Nous remercions nos agents négociateurs, qui ont collaboré au développement d'un véhicule axé sur notre priorité absolue : la sécurité du personnel. »

Citation de Carrie Chisholm, vice-présidente, Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, Postes Canada

« Les gens s'attendent à ce qu'une organisation comme la nôtre fasse preuve de leadership au-delà de ses produits et services. Ils veulent nous voir contribuer à un pays plus vert, plus fort et plus inclusif. Rendre notre parc de véhicules plus écologique nous aidera à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le modèle de démonstration 100 % électrique C250 témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'électrification de notre parc de véhicules d'ici 2040. C'est un dossier à suivre parce que nous continuons de chercher de nouvelles manières de livrer le courrier de façon plus écoresponsable. »

