Le nouveau compte d'épargne et de dépenses est conçu pour aider la clientèle à tirer le maximum de son argent

OTTAWA, ON, le 17 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de notre engagement à fournir à la population un meilleur accès aux services financiers partout au Canada, nous avons le plaisir d'annoncer le lancement national de notre compte MonArgent Postes CanadaMC.

Les Canadiens et les Canadiennes méritent des services financiers équitables, transparents et, surtout, accessibles. C'est pourquoi nous collaborons avec KOHO pour offrir le compte MonArgent Postes Canada, un compte d'épargne et de dépenses conçu pour mieux répondre aux besoins quotidiens des gens. Les forfaits sans frais ou à frais modiques du compte MonArgent comprennent des remises en argent sur certains achats, ainsi que d'autres caractéristiques et outils pour maximiser les économies, notamment :

Accumulation d'intérêts compétitifs sur la totalité du solde;

Remises en argent allant jusqu'à 2 % sur certaines catégories d'achats;

Établissement de la cote de crédit grâce à des solutions de renforcement de crédit;

Dépôt facile de fonds avec l'application KOHO ou aux emplacements de Postes Canada.

Nos bureaux de poste et notre personnel ont de l'expérience dans le domaine des services financiers. Chaque année, Postes Canada traite des millions de transactions de services financiers pour la clientèle, y compris les envois de fonds au pays et à l'étranger, les mandats-poste, les cartes prépayées rechargeables et les bons électroniques.

Avec ses bureaux de poste et ceux de ses concessionnaires, Postes Canada est dotée d'un réseau national de vente au détail inégalé. Elle est donc particulièrement bien placée pour répondre aux besoins en évolution de la population, y compris des personnes nouvellement arrivées, des communautés et des entreprises canadiennes, et ce, surtout dans les régions rurales et éloignées et les communautés autochtones. Le nouveau compte MonArgent marque un virage stratégique vers des produits qui cadrent davantage avec les services financiers de base de Postes Canada.

Le compte MonArgent sera offert avec KOHO, une entreprise canadienne de technologie financière de premier plan qui offre des services financiers en ligne à une clientèle de plus d'un million de personnes. En combinant l'expertise et l'expérience de KOHO à notre réseau inégalé, nous aiderons à fournir à toute la population un meilleur accès aux services financiers.

Le nouveau compte MonArgent Postes Canada est offert partout au pays dès aujourd'hui, le 17 mars.

Pour en savoir plus, visitez postescanada.ca/monargent.

MC Société canadienne des postes / Mastercard Int. / KOHO Financial Inc., utilisateur autorisé

Mastercard est une marque déposée et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.

