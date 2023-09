Fruits d'une collaboration avec le Cercle des survivants, les timbres incitent le public à réfléchir à la vérité au sujet des pensionnats.

BRANTFORD, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui quatre nouveaux timbres qui apportent un éclairage sur la vérité et les séquelles des pensionnats, dont les effets sont toujours ressentis par les peuples autochtones. Les vignettes, qui seront lancées le 28 septembre en vue de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre, constituent le deuxième volet d'une série annuelle consacrée à l'avenir de la vérité et de la réconciliation.

Les timbres pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (Groupe CNW/Postes Canada)

Présentant de sombres photos d'archives de pensionnats de différentes régions du Canada, les timbres rappellent la peur, la solitude, la douleur et la honte vécues par des générations d'enfants autochtones dans ces institutions créées par le gouvernement fédéral et l'Église. L'émission sert à raconter la vérité sur le système des pensionnats du Canada et permet ainsi d'appuyer le processus de réconciliation et, ultimement, la guérison.

Les vignettes ont été dévoilées plus tôt aujourd'hui au centre culturel Woodland de Brantford, en Ontario, qui a été inauguré en 1972 à la suite de la fermeture du Mohawk Institute; une photo de l'institution figure sur le pli Premier Jour officiel.

La vérité avant la réconciliation

Postes Canada a travaillé en étroite collaboration avec le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui l'a guidée dans l'élaboration de l'émission de cette année et a souligné qu'il est nécessaire d'aborder la vérité avant de pouvoir travailler ensemble à la réconciliation. Postes Canada remercie le Cercle des survivants pour ses conseils.

Voici les résidences scolaires et les pensionnats présentés sur les timbres : le pensionnat de Kamloops, à Kamloops (Colombie‑Britannique); le pensionnat de l'Île‑à‑la‑Crosse, à l'Île‑à‑la‑Crosse (Saskatchewan); le pensionnat de Sept‑Îles, à Sept‑Îles (Québec); et le pensionnat Grollier Hall, à Inuvik (Territoires du Nord‑Ouest).

À propos des timbres

L'émission de timbres comprend un pli Premier Jour officiel (PPJO) et un carnet de huit timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur. Une photo du Mohawk Institute de Brantford, en Ontario, la première école du système de pensionnats du Canada, figure au recto du PPJO. Le lieu d'oblitération est Ottawa, en Ontario, là où le gouvernement fédéral a créé des politiques d'assimilation pour séparer de force les enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés.

Les produits philatéliques seront offerts sur postescanada.ca et dans les bureaux de poste partout au pays à partir du 28 septembre en vue de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre.

Les survivants et survivantes des pensionnats et leurs familles peuvent accéder en tout temps à la ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats indiens. Pour obtenir du soutien, veuillez composer le 1 866 925-4419.

Pour accéder aux images des timbres et à d'autres produits, à notre magazine En détail ainsi qu'à d'autres ressources :

