PRINCE ALBERT, SK, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le 20 juin, soit la veille de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de trois timbres en l'honneur de leaders autochtones : Julia Haogak Ogina, Sophie McDougall et Bruce Starlight. Ces timbres rendent hommage à leur engagement à préserver la culture et les langues des Inuit, des Métis et des Premières Nations.

Sophie McDougall (1928-2023), gardienne passionnée de la langue michif, transmet ses vastes connaissances sur sa culture et sa langue métisses à des générations d'élèves et de membres de la communauté tout au long de sa vie. Aînée pendant plus de 20 ans à la Prince Albert Métis Women's Association, elle passe de nombreuses années à enseigner avec dévouement et à traduire des livres et d'autres documents en michif.

Ce jeu de timbres est le quatrième volet de la série pluriannuelle de Postes Canada sur les leaders autochtones. Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les vignettes seront dévoilées et célébrées lors d'événements locaux distincts. Les dévoilements et célébrations des timbres consacrés à Julia Haogak Ogina et à Bruce Starlight auront lieu les 13 et 19 juin respectivement.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Sophie McDougall, gardienne de la langue michif QUAND : Le mardi 17 juin, à 11 h (HNC) OÙ : Centre Art Hauser - 690 Gary Anderson Way, Prince Albert, Saskatchewan

Ches Leach Lounge

