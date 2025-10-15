Cette émission de timbre annuelle souligne, comme bien d'autres, un événement important pour la population culturellement diversifiée du Canada.

SCARBOROUGH, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Afin de célébrer la diversité culturelle du pays, Postes Canada est fière d'émettre un timbre sur Diwali, un festival important pour les adeptes de l'hindouisme, du sikhisme, du bouddhisme, du jaïnisme et pour d'autres communautés au Canada et partout dans le monde.

Aussi appelée fête des Lumières, Diwali est un festival de plusieurs jours célébrant le triomphe de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Elle tombe habituellement en octobre ou en novembre et coïncide avec l'arrivée de la nouvelle lune.

Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Bien que les manières et jours choisis pour célébrer Diwali varient d'une communauté à l'autre, les feux d'artifice, l'échange de cadeaux entre proches et le don de nourriture aux personnes dans le besoin font souvent partie des festivités.

Pour l'occasion, de petites lampes à l'huile, ou diyas, sont allumées en rangées dans les maisons et les temples ou déposées dans les rivières. De magnifiques guirlandes, ou toranas, ornent les entrées et les façades de maisons et de temples. Les rangolis, des motifs complexes créés sur le sol, sont des œuvres d'art éphémères destinées à être balayées ou délavées. Souvent faites de sable ou de riz coloré, de céréales ou de pétales, elles ornent les salons, les cours et les entrées pendant Diwali.

Accueillir Lakshmi, la déesse de l'abondance et de la prospérité

Toutes ces décorations emblématiques visent à accueillir les gens et à inviter Lakshmi, la déesse de l'abondance et de la prospérité, à apporter la bonne fortune à ceux et celles qui entrent.

Postes Canada émet des timbres sur Diwali depuis 2017. Celui de 2025, conçu par Ritu Kanal d'Underline Studio, représente un motif de rangoli avec le mot « Diwali » en hindi et en français.

Le timbre est oblitéré à Scarborough, en Ontario, où réside une grande communauté de Canadiens et de Canadiennes d'origine indienne. Un carnet de six et un pli Premier Jour officiel imprimés par Lowe‑Martin sont offerts.

Pour d'autres ressources :

Consulter le dossier externe avec images à haute résolution

Lire l'article du magazine de Postes Canada

Consulter nos plateformes de médias sociaux - Facebook , Instagram et LinkedIn

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]