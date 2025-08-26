Cette perte est la plus importante en un trimestre, les revenus et les volumes de colis ayant chuté de 37 % en raison du climat d'incertitude.

OTTAWA, ON, le 26 août 2025 /CNW/ - Postes Canada enregistre une perte avant impôt de 407 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025, alors que les résultats du secteur Colis plongent face à l'incertitude entourant les négociations.

La perte de 407 millions de dollars au deuxième trimestre constitue la plus importante perte avant impôt enregistrée par la Société au cours d'un seul trimestre, et représente un recul de 453 millions de dollars par rapport au bénéfice avant impôt de 46 millions de dollars affiché pour la même période l'an dernier. La perte avant impôt du secteur au premier semestre de 2025 se chiffre à 448 millions de dollars, par rapport à la perte avant impôt de 30 millions de dollars enregistrée durant la même période de l'exercice précédent. Plus de 50 % des pertes cumulées depuis le début de l'année sont survenues en juin, lorsque l'incertitude dans les négociations était à son sommet.

Au deuxième trimestre, Postes Canada n'avait toujours pas conclu de nouvelles conventions collectives avec son plus grand syndicat, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Le 23 mai, le STTP a entamé un mouvement de grève en refusant d'effectuer des heures supplémentaires à l'échelle de l'entreprise, ce qui a exacerbé l'incertitude pour la clientèle de Postes Canada après la grève nationale de 32 jours à la fin de 2024. Les résultats du secteur Courrier transactionnel se sont améliorés au deuxième trimestre, en grande partie en raison des envois ponctuels des élections fédérales, mais les résultats du secteur Colis ont fortement diminué, car les activités de grève et l'incertitude entourant les négociations ont poussé la clientèle à se tourner vers d'autres transporteurs. Les revenus du secteur Colis ont reculé de près d'un demi-milliard de dollars durant la première moitié de 2025.

Dans l'ensemble, les revenus de Postes Canada ont diminué de 145 millions de dollars, soit 7,3 %1, au deuxième trimestre et de 103 millions de dollars, soit 1,5 %, au premier semestre, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La Société reste confrontée à d'importants défis opérationnels et structurels. L'entreprise a récemment déclaré une perte avant impôt de 841 millions de dollars pour 2024, soit sa septième perte annuelle consécutive. On s'attend à une perte plus importante pour l'exercice 2025. De 2018 au deuxième trimestre de 2025, l'entreprise a perdu plus de 4,2 milliards de dollars avant impôt, tandis que les pertes d'exploitation cumulatives atteignent plus de 5 milliards de dollars. L'incertitude persistante dans les relations de travail a contribué de façon importante aux pertes en 2024 et cette année. Entre le 21 juillet et le 1er août, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a tenu un vote pour permettre au personnel représenté par le STTP de se prononcer sur les offres finales de la Société pour les conventions collectives. Le 1er août, le CCRI a informé les parties qu'une majorité des personnes ayant participé au vote ont rejeté les offres de Postes Canada, tant pour l'unité de négociation urbaine que pour les FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains). Ce résultat signifie que les négociations entre les parties ne sont toujours pas résolues, mais ne change rien au besoin urgent de moderniser et de protéger ce service national essentiel.

La Société a enregistré une perte d'exploitation de 396 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui dépasse de 127 millions de dollars la perte d'exploitation de 269 millions de dollars du deuxième trimestre de l'an dernier. Pour les six premiers mois de 2025, la perte d'exploitation s'élève à 507 millions de dollars, contre 490 millions de dollars à la même période en 2024. La perte d'exploitation exclut les revenus touchés en 2024 provenant de la cession de Groupe SCI inc. et d'Innovapost Inc.

Au deuxième trimestre et au premier semestre de 2025, les charges d'exploitation totales ont diminué respectivement de 18 millions de dollars, ou 0,9 %, et de 86 millions de dollars, soit 0,7 %, par rapport aux mêmes périodes de l'exercice précédent. La baisse des volumes de colis a entraîné une baisse des coûts de levée, de traitement et de livraison, ainsi qu'une diminution des investissements autres qu'en capital, car l'entreprise a continué de redéfinir ses priorités en matière d'investissement. Malgré la baisse des volumes de colis, les deux journées payées en moins depuis le début de 2025, la réduction du nombre de postes cadres et l'interdiction des heures supplémentaires imposée par le STTP à la fin mai, les pressions financières exercées par la structure de la main-d'œuvre et les augmentations salariales ont entraîné une hausse des coûts de main-d'œuvre.

Colis

Au deuxième trimestre de 2025, les revenus du secteur Colis ont diminué de 288 millions de dollars, soit 36,7 %, et les volumes ont diminué de 25 millions d'articles, soit 36,5 %, par rapport à la même période en 2024. Au premier semestre, les revenus ont diminué de 482 millions de dollars, soit 29,6 %, et les volumes ont diminué de 43 millions d'articles, soit 31,1 %, par rapport à la même période l'année précédente. Les volumes ont chuté abruptement après que le STTP a entamé un mouvement de grève (interdiction des heures supplémentaires) le 23 mai 2025. Les revenus ont diminué considérablement par rapport aux périodes de l'année précédente, car la grève et l'incertitude générale dans les relations de travail ont eu une incidence sur tous les canaux (régime intérieur, envois d'arrivée et de départ) en poussant les volumes de colis vers des concurrents qui pouvaient offrir une stabilité en matière de livraison.

Courrier transactionnel

Au deuxième trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont augmenté de 153 millions de dollars, soit 28,4 %, alors que les volumes ont grimpé de 11 millions d'articles, soit 3,5 %, par rapport à la même période l'année précédente. Le déclin à long terme du Courrier transactionnel se poursuit, mais le secteur a profité d'envois ponctuels pour l'élection fédérale au deuxième trimestre. Les augmentations réglementées des tarifs d'affranchissement de mai 2024 et de janvier 2025 ont également contribué à améliorer les revenus du secteur d'activité sur douze mois. Pour les six premiers mois de 2025, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont grimpé de 376 millions de dollars, soit 32,8 %, et les volumes ont augmenté de 53 millions d'articles, soit 6,2 %, par rapport à la même période en 2024.

Marketing direct

Au deuxième trimestre, les revenus du Marketing direct ont baissé de 23 millions de dollars, soit 7,5 %, et les volumes ont chuté de 175 millions d'articles, soit 13,2 %, par rapport à la même période l'année précédente. L'incertitude dans les relations de travail a eu une incidence sur le secteur d'activité, car les clients ont cherché à éviter que des envois à délai convenu soient coincés dans le réseau postal. Pour les six premiers mois de l'année, les revenus ont diminué de 12 millions de dollars, soit 1,0 %, et les volumes ont reculé de 106 millions d'articles, soit 3,1 %, par rapport à la même période en 2024

Groupe d'entreprises2

Pour le deuxième trimestre de 2025, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 325 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 135 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 82 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 81 millions de dollars à la même période en 2024.

Pour les six premiers mois de l'année, le Groupe d'entreprises a inscrit une perte avant impôts de 427 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 29 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 101 millions de dollars au premier semestre de 2025, par rapport à un bénéfice avant impôt de 120 millions de dollars à la même période l'année précédente.

Les comparaisons d'un exercice à l'autre pour le Groupe d'entreprises sont touchées par les cessions de SCI et d'Innovaposte en 2024, ainsi que par l'acquisition de Livingston International par Purolator au premier trimestre de 2025.

Contexte

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada finance ses activités par la vente de ses produits et services et non par l'argent des contribuables.

Tous les pourcentages de ce communiqué sont arrondis au millier près. Les pourcentages sont par ailleurs rajustés en fonction des différences de jours ouvrables et de jours payés entre les périodes comparées. Au cours du deuxième trimestre de 2025, on comptait un jour ouvrable de moins et le même nombre de jours payés que durant la période correspondante de l'année précédente. Depuis le début de l'exercice 2025, il y a eu deux jours ouvrables de moins et deux journées payées de moins que dans la période correspondante de 2024. Une diminution du nombre de jours ouvrables ou payés entraîne généralement une baisse des revenus, du volume et des coûts. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]