OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Postes Canada a annoncé aujourd'hui son programme de timbres-poste de 2024, qui comptera entre autres parmi ses sujets la vérité et la réconciliation, la nature, des figures canadiennes et un phénomène astronomique rare. En voici un aperçu :

Un timbre rendant hommage à Mary Ann Shadd , abolitionniste influente et première femme noire à publier un journal en Amérique du Nord, sera émis en vue du Mois de l'histoire des Noirs.

, abolitionniste influente et première femme noire à publier un journal en Amérique du Nord, sera émis en vue du l'histoire des Noirs. La série annuelle consacrée aux fleurs, toujours très prisée, reviendra en mars et mettra en vedette deux fleurs sauvages régionales.

La première vignette canadienne consacrée à une éclipse solaire totale sera lancée juste à temps pour le phénomène historique le 8 avril 2024.

Une nouvelle série de timbres présentant des artistes de romans graphiques du Canada sera émise en mai.

sera émise en mai. En juillet, Postes Canada poursuivra sa tradition d'émettre des timbres sur la faune avec des vignettes sur les grenouilles.

D'autres timbres rendant hommage à des figures canadiennes et des icônes culturelles seront annoncés plus tard.

Voici quelques-unes des séries de timbres annuelles populaires qui feront l'objet d'une annonce plus détaillée au cours de l'année :

Le timbre philanthropique de la Fondation communautaire de Postes Canada, qui vient en aide aux enfants et aux jeunes partout au pays;

Le troisième volet d'une série consacrée aux dirigeants autochtones;

De nouveaux timbres soulignant la vérité et la réconciliation avant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 2024;

Des vignettes spéciales célébrant diverses fêtes, y compris l'Aïd, Diwali, Hanoukka et Noël;

L'émission du jour du Souvenir, qui met de l'avant une facette méconnue du rôle du Canada durant la Première Guerre mondiale.

Postes Canada est fière de contribuer à raconter le Canada. Son programme de timbres-poste met en vedette les gens, les lieux et les moments qui façonnent notre pays. Le Comité consultatif sur les timbres-poste, qui travaille de façon indépendante, recommande les sujets du programme en s'appuyant sur la contribution réfléchie de groupes et de particuliers afin de choisir des sujets significatifs pour l'ensemble de la population.

