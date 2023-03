L'installation de Nanaimo, en Colombie-Britannique, utilisera 14 fourgonnettes 100 % électriques pour la livraison dans le cadre d'un projet pilote.

NANAIMO, BC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé son premier poste de facteurs qui utilisera des véhicules de livraison à batterie électrique, une démarche qui s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise à électrifier son parc de véhicules de livraison du dernier kilomètre et à contribuer à bâtir un avenir durable pour les gens d'ici.

Photo (de gauche à droite) : Suromitra Sanatani, présidente du Conseil d’administration, Doug Ettinger, président-directeur général, et Sally Dam, directrice de la Stratégie de livraison urbaine, tous de Postes Canada, debout à côté d’une des nouvelles fourgonnettes 100 % électriques au poste de facteurs de Nanaimo (C.-B.) Photo : Pinpoint National Photography (Groupe CNW/Postes Canada)

Le poste de facteurs de Nanaimo utilisera 14 fourgonnettes 100 % électriques pour les services de levée et de livraison, remplaçant ainsi les véhicules à combustion interne. Afin de réaliser son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'entreprise s'est engagée à électrifier à 50 % son parc national d'environ 14 000 véhicules d'ici 2030 et à 100 % d'ici 2040.

Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada, et Suromitra Sanatani, présidente du Conseil d'administration, étaient sur place pour annoncer le lancement officiel des véhicules de livraison électriques du poste de facteurs.

Un Canada plus fort et plus vert

« L'an dernier, la Société a mis de côté plus d'un milliard de dollars pour réduire les émissions et aller de l'avant avec l'électrification de son parc de véhicules de livraison du dernier kilomètre. Cet investissement essentiel a permis à Postes Canada de réaliser d'importants progrès pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, explique Mme Sanatani. La population canadienne s'attend à ce que son service postal joue un rôle de premier plan dans la transition du pays vers un avenir à faibles émissions de carbone, une responsabilité que Postes Canada a à cœur. »

Selon Doug Ettinger, « au cours de sa longue histoire, Postes Canada a toujours évolué pour répondre aux nouveaux besoins de la population et des entreprises canadiennes. Dans le cadre de notre plan de transformation, nous investissons des milliards de dollars dans le service, la capacité et des opérations plus écoresponsables, car nous devons être à la hauteur pour les gens, que ce soit livrant des colis ou en bâtissant un avenir plus durable. Quand on pense à la taille de notre réseau, ce poste de facteurs peut sembler bien peu, mais c'est une première étape importante alors que nous commençons à prendre de l'élan. »

Livraison écoresponsable

Postes Canada s'est engagée à atteindre un objectif fondé sur la science afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La Société modernise ses installations, construit de nouveaux immeubles carboneutres et utilise de l'énergie renouvelable pour ses biens immobiliers et ses activités. Le Centre de traitement Albert-Jackson, son installation de tri des colis à la fine pointe de la technologie à Scarborough, en Ontario, sera carboneutre et pourra traiter plus d'un million de colis par jour.

Postes Canada teste des véhicules électriques et d'autres véhicules à faibles émissions depuis des décennies. À l'étape préliminaire de l'électrification de son parc de véhicules, la Société met en place des véhicules dans certains établissements et postes de facteurs afin d'évaluer l'équipement, l'infrastructure de recharge et les approches qui conviennent le mieux à ses besoins opérationnels. L'entreprise a également mis à l'essai d'autres options de livraison novatrices et écoresponsables, comme des tricycles cargo électriques, qui peuvent circuler sur les pistes cyclables, et un véhicule cargo électrique à basse vitesse, qui convient à certains itinéraires de livraison de quartier. Postes Canada sera sur le marché pour se procurer de nouveaux véhicules dans diverses catégories.

Pour accéder aux images du véhicule et à d'autres ressources :

Dossier externe avec images (cliquer ici).

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias: 613 734-8888, [email protected]