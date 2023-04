Cinq entreprises gagnantes recevront chacune plus de 100 000 $ en prix

OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le concours annuel Les belles histoires de petites entreprises de Postes Canada est de retour pour une quatrième année et les candidatures sont acceptées du 17 avril au 12 mai 2023.

Créé en 2020 pour appuyer et célébrer les petites entreprises, le concours s'adresse aux entreprises canadiennes dont les ventes brutes annuelles sont inférieures à cinq millions de dollars. En parlant de leur créativité et de leur résilience, ces entreprises courent la chance de gagner des prix, notamment des crédits pour les services de colis et de Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC, de la publicité payée et du soutien personnalisé.

Il est possible de s'inscrire par écrit ou par vidéo dans l'une des trois catégories ci-dessous.

Solidarité et entraide : Nous saluons les entreprises qui savent que faire le bien est bon pour les affaires. Ces entreprises sont fières de soutenir les autres, de renforcer leurs liens avec leurs collectivités et d'investir dans notre avenir. Parlons client : Que ce soit au moyen de leur marketing, de leur magasin physique ou en ligne, de leur emballage ou de l'expérience globale qu'elles offrent, ces entreprises se démarquent en tissant des liens serrés avec leur clientèle. Étoiles montantes : Nous rendons hommage aux entreprises qui ont été lancées au cours des deux dernières années et qui ont connu une croissance fulgurante, qu'il s'agisse d'une entreprise en ligne, d'un commerce physique ou d'une combinaison des deux. Elles ont trouvé leur rythme et se taillent une place dans la communauté des petites entreprises d'ici.

Au terme du concours, cinq entreprises seront nommées gagnantes. Tout d'abord, un jury externe sélectionnera cinq finalistes par catégorie. Ensuite, parmi ces 15 entreprises, le public votera pour son coup de cœur afin de désigner le Choix du Canada, tandis que le personnel de Postes Canada votera pour désigner le Choix des employés. Finalement, les juges sélectionneront une lauréate par catégorie parmi les entreprises finalistes restantes.

Du 5 au 30 juin 2023, le public pourra voter dans la catégorie Choix du Canada sur les pages Facebook, Instagram et LinkedIn de Postes Canada. Les entreprises gagnantes seront annoncées en octobre dans le cadre du Mois de la petite entreprise.

Contribuer au succès des entreprises fait partie de l'engagement de Postes Canada envers le pays. Nous investissons dans notre réseau, et élaborons de nouveaux services et programmes qui répondent aux besoins en évolution des petites entreprises. Le concours Les belles histoires de petites entreprises est une façon pour Postes Canada d'en offrir beaucoup plus aux propriétaires d'entreprises d'un océan à l'autre.

Pour en savoir davantage, visitez ces pages :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]