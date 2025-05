Des retards de service sont à prévoir

OTTAWA, ON, le 19 mai 2025 /CNW/ - Postes Canada a reçu des préavis de grève du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) pour les unités de négociation urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains). Les avis indiquent que le STTP a l'intention de déclencher une grève le vendredi 23 mai à 00 h, heure locale.

Nos opérations se poursuivent comme d'habitude pour le moment.

Un arrêt de travail aurait une incidence durable

Un arrêt de travail toucherait des millions de personnes et d'entreprises au Canada qui comptent sur le service postal et aggraverait la situation financière déjà difficile de l'entreprise. Il est essentiel que les deux parties concentrent leurs efforts sur la résolution des problèmes afin de conclure des ententes négociées.

Dans l'éventualité où le STTP déclencherait une grève tournante, Postes Canada a l'intention de continuer à servir la clientèle dans les régions non touchées, tout en tâchant de conclure des conventions collectives négociées. Postes Canada s'efforcera de réduire au minimum les interruptions de service, mais la clientèle pourrait subir des retards.

En cas d'arrêt de travail à l'échelle nationale, les lettres et les colis ne seront pas livrés, et aucun nouvel article ne sera accepté jusqu'à la fin de l'arrêt de travail. Tout le courrier et tous les colis dans notre réseau seront sécurisés, et nous allons les livrer dès que possible à la reprise des activités.

Le système postal doit changer pour être concurrentiel dans le marché de la livraison d'aujourd'hui

Cette nouvelle possibilité de grève arrive à un moment critique pour le système postal. Depuis 2018, la Société cumule des pertes avant impôt de plus de 3 milliards de dollars, et elle affichera une autre perte importante pour 2024. Au début de 2025, le gouvernement fédéral a annoncé un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars pour Postes Canada afin d'éviter qu'elle devienne insolvable.

Mise à jour sur les négociations

Postes Canada demeure déterminée à conclure des conventions collectives axées sur la protection et l'amélioration des salaires et des avantages sociaux qui sont importants pour son personnel, tout en tenant compte des réalités actuelles de la Société.

La livraison des chèques de prestations sociales et d'animaux vivants se poursuivrait pendant un arrêt de travail

Les chèques de prestations sociales pour le mois de mai seront livrés avant le début de possibles interruptions de travail. Les gens recevront leurs chèques de la même façon qu'ils reçoivent habituellement leur courrier.

Postes Canada et le STTP ont convenu de continuer de livrer les chèques de prestations sociales des organismes gouvernementaux participants dans l'éventualité d'un arrêt de travail. L'entente permet de s'assurer que l'aide financière du gouvernement livrée par la poste parvient aux personnes âgées et aux autres personnes qui en ont besoin au pays. Les détails sur la distribution des chèques de prestations sociales de juin seront communiqués sous peu.

C'est aussi la saison de l'expédition d'animaux vivants. Un processus est en place pour veiller à ce que ces livraisons se poursuivent pendant un arrêt de travail. Aucun nouvel envoi contenant des animaux vivants ne sera cependant accepté dans les secteurs touchés.

Vous tenir au courant

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les négociations et une liste des emplacements touchés en cas d'arrêt de travail, consultez le site postescanada.ca/negociations.

