LOCKPORT, MB, le 24 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les propriétaires de bateaux et de propriétés sur la rivière Rouge qu'en raison des précipitations importantes prévues aujourd'hui jusqu'à samedi, le niveau d'eau sera abaissé entre l'écluse et le barrage St. Andrews à Lockport et Winnipeg. Selon la quantité de pluie, une section du barrage mobile pourrait être enlevée si les niveaux d'eau augmentent rapidement suite aux précipitations.

Les eaux en aval et à proximité du barrage doivent toujours être considérées comme dangereuses, mais peuvent le devenir encore plus à mesure que les niveaux d'eau augmentent.

Il est conseillé aux propriétaires de navires, de barges et de toutes les propriétés situées sur la rivière Rouge et ses affluents de protéger leurs biens.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils naviguent dans le secteur du barrage et de la rivière Rouge, à proximité des rapides Lister, en raison des niveaux d'eau fluctuants et des débris.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)