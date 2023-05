La huitième édition de ce rapport annuel présente les réalisations de 2022, et fait notamment état d'une réduction de 10 % des émissions de carbone s'inscrivant dans les champs d'application 1 et 2

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - PortsToronto est fière de présenter son Rapport sur la durabilité 2022, qui dresse un compte-rendu complet de la performance environnementale de ses différentes activités, y compris l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, du port maritime de Toronto et de la Marina de l'avant-port, notamment en faisant le suivi d'indicateurs clés tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'impact économique, et en mesurant les progrès accomplis par l'organisation en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier en matière de présentation de rapports.

Cette huitième édition de ce rapport annuel est présentée dans un nouveau format interactif contenant des éléments graphiques et vidéo. Cela permet de mieux illustrer ce que PortsToronto a fait ou est en train de faire pour instaurer des pratiques durables, soutenir sa communauté, favoriser le bien-être de ses employés et investir dans des programmes et infrastructures contribuant à la protection de l'environnement et à la croissance de l'économie de Toronto.

En 2022, PortsToronto a par exemple considérablement progressé vers son objectif de réduction de ses émissions de GES, puisque l'organisation fait état d'une diminution de 10 % de ses émissions de carbone relevant des champs d'application 1 et 2. Cette baisse est en partie due au fait que PortsToronto a continué d'utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable fournie par Bullfrog Power - ce qui a évité le rejet de plus de 29 717 tonnes de CO 2 depuis 2010 - et a investi dans des technologies plus propres, comme dans le cadre du projet de transformation du Marilyn Bell en traversier électrique. Ce traversier de l'Aéroport Billy Bishop est désormais un navire « zéro émission » : il fonctionne à l'électricité verte, ce qui se traduit par une diminution de 196 000 litres de la consommation de carburant diésel annuelle de PortsToronto.

« Au cours de cette année 2022 durant laquelle nous nous sommes efforcés d'aider notre région à se remettre de la pandémie, le principe clé de l'équilibre est resté au premier plan de la planification stratégique de PortsToronto », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « Nous nous engageons à créer un avenir durable dans lequel la croissance économique ira de pair avec la gérance de l'environnement et le progrès social. En choisissant l'énergie renouvelable pour alimenter nos entreprises et en protégeant nos ressources naturelles partagées sur le front de mer, nous ouvrons la voie à un avenir plus résilient et prospère pour Toronto. »

Le Delphi Group, un pionnier de la durabilité, examine les rapports sur la durabilité de PortsToronto et utilise certains indicateurs clés comme les émissions de GES afin de nous aider à mesurer et à faire connaître les progrès accomplis par notre organisation en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier.

Pour lire l'intégralité du rapport sur la durabilité de PortsToronto, cliquez ici.

En bref

En 2022, PortsToronto a renouvelé son entente avec Bullfrog Power afin de s'assurer que, jusqu'en 2026, toutes les activités de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto , du port maritime de Toronto et de la Marina de l'avant-port continueront d'être alimentées à l'électricité provenant d'installations éoliennes ou solaires, ou de centrales hydroélectriques à faible impact.

, du port maritime de et de la l'avant-port continueront d'être alimentées à l'électricité provenant d'installations éoliennes ou solaires, ou de centrales hydroélectriques à faible impact. En 2022, PortsToronto a signalé une diminution de 10 % des émissions de carbone des domaines 1 et 2 et a déplacé plus de 29 717 tonnes de CO2 depuis 2010 grâce à son utilisation d'énergie 100 % renouvelable grâce à son partenariat avec Bullfrog Power.

En 2022, PortsToronto a étendu son programme de piégeage des déchets : 10 dispositifs Seabin ont été mis en place dans le havre de Toronto - un record - et plus de 90 000 petits morceaux de plastique ont été retirés du lac Ontario .

- un record - et plus de 90 000 petits morceaux de plastique ont été retirés du lac . Le programme de piégeage des déchets de PortsToronto a été présenté dans la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026 d'Environnement et Changement climatique Canada comme exemple pour illustrer l'objectif 6, qui est d'assurer de l'eau propre et salubre pour tous les Canadiens.

comme exemple pour illustrer l'objectif 6, qui est d'assurer de l'eau propre et salubre pour tous les Canadiens. En 2022, la Marina de l'avant-port a accédé à la catégorie « Diamant » dans le cadre du programme Clean Marine de Boating Ontario : il s'agit là de l'un des rangs les plus élevés que puissent atteindre les marinas respectant les meilleures pratiques environnementales.

l'avant-port a accédé à la catégorie « Diamant » dans le cadre du programme de Boating Ontario : il s'agit là de l'un des rangs les plus élevés que puissent atteindre les marinas respectant les meilleures pratiques environnementales. PortsToronto est déterminée à investir dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités, et à contribuer au développement d'une ville viable. En 2022, l'organisation a d'ailleurs soutenu un grand nombre d'organismes et d'initiatives communautaires, notamment Swim Drink Fish, Vols d'espoir, Not In My City, le Repdath Waterfront Festival, The Bentway, le Black Aviation Professionals Network, le Waterfront Neighbourhood Centre et la Société canadienne de la SLA.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels la navigation maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]