Le bilan annuel de la circulation des marchandises et des personnes confirme que le Port joue un rôle clé dans les secteurs du tourisme, du commerce et de la construction au sein de la plus grande ville et de la région la plus peuplée de l'Ontario.

TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le Port de Toronto a encore connu une année faste au chapitre des importations maritimes et de l'activité des navires de croisière, démontrant une fois de plus qu'il joue un rôle central dans l'économie de la région. En 2024, deux millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port, et son terminal de croisières a accueilli 34 navires de croisière venus y débarquer près de 18 000 visiteurs. Ces chiffres montrent bien que le Port continue d'apporter une importante contribution aux secteurs du tourisme, du commerce et de la construction de la plus grande ville et de la région la plus peuplée de l'Ontario.

En 2024, deux millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto, et son terminal de croisières a accueilli 34 navires de croisière venus y débarquer près de 18 000 visiteurs. (Groupe CNW/PortsToronto)

Le Port en chiffres

173 navires de charge ont livré 2 056 924 tonnes de marchandises au Port de Toronto en 2024, dont : 591 265 tonnes de sucre importé d'Amérique centrale et du Sud pour répondre aux besoins de l'industrie torontoise des aliments et des boissons; 500 868 tonnes de sel, essentiellement destiné à être épandu sur les routes de Toronto durant l'hiver; 840 570 tonnes de ciment (6 % de plus qu'en 2023); 58 904 tonnes de granulat; et 64 586 tonnes de produits en acier - notamment des bobines, des tuyaux et des barres d'armature - destinés à des chantiers de la région du Grand Toronto.

Situé le long du corridor de transport maritime écologiquement durable des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent, le Port de Toronto facilite la circulation des personnes et des marchandises qui passent par cette région comptant parmi les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Le Port a une incidence économique significative, et a par ailleurs contribué à réduire la congestion routière dans la région, puisque l'acheminement par voie maritime de 2 millions de tonnes de marchandises à Toronto a évité en 2024 le passage d'environ 51 000 camions de 40 tonnes sur les routes et autoroutes de la ville.

L'exploitation du Port de Toronto génère en Ontario plus de 460 millions de dollars d'activité économique, ce qui montre qu'il joue un rôle essentiel à la croissance et à la prospérité de la région. Le Port reste en effet un portail commercial fiable et durable permettant d'importer les marchandises dont la ville a besoin pour se développer - comme le ciment utilisé par la florissante industrie de la construction torontoise (l'une des plus dynamiques d'Amérique du Nord), ou le sucre que des millions de gens mettent dans leur café du matin.

En 2024, le Port de Toronto a reçu la visite de 34 navires de croisière transportant au total près de 18 000 passagers. Toronto est une destination urbaine prisée par les amateurs de croisières dans la région des Grands Lacs, et comme son port offre un accès facile aux réseaux de transport aérien, ferroviaire et routier, elle accueille souvent pour plusieurs jours des passagers de navires de croisière qui profitent de leur passage pour découvrir les nombreux attraits de la ville avant leur départ ou à leur arrivée. Dans le cadre de l'initiative Croisière des Grands Lacs, lancée par la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, il a été estimé que l'activité de l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs génèrerait en 2024 une valeur économique de plus de 200 millions de dollars américains pour les ports et collectivités de la région. Or, la saison des croisières 2025 s'annonce elle aussi excellente, car entre mai et octobre, pas moins de 48 navires de croisière devraient faire escale au port et débarquer à Toronto plus de 20 000 passagers.

Citations :

« Nous continuons à nous intéresser aux tendances mondiales dans les domaines du commerce et du tourisme, et nous constatons que le Port de Toronto reste un pôle d'échanges résilient jouant un rôle essentiel dans l'économie de l'Ontario », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « Nous investissons stratégiquement, notamment dans la restauration du pont levant du chenal maritime, afin d'assurer la circulation continuelle des personnes et des marchandises. Cet effort de modernisation permettra potentiellement d'augmenter le tonnage des cargaisons, de faciliter la livraison par bateau de chargements lourds, d'accueillir un plus grand nombre de passagers de navires de croisière, mais aussi d'accroître l'efficience de nos installations terminales et d'entreposage. En contribuant à réduire la congestion et en soutenant les industries locales, nous réaffirmons notre volonté de favoriser le développement durable et la prospérité de la région du Grand Toronto.

« En 2025, le Port de Toronto devrait une fois de plus connaître une très bonne année, car la compagnie Victory Cruise Lines fait son retour dans la région des Grands Lacs et la saison des croisières s'annonce bien remplie », a déclaré le capitaine Satinder Singh, vice-président, Opérations maritimes, PortsToronto. « Nous attendons la visite de 48 bateaux entre avril et octobre, et ces bateaux débarqueront en ville plus de 20 000 passagers curieux de découvrir les multiples attraits de Toronto. Outre cette activité liée aux croisières, nous restons déterminés à assurer la stabilité et la constance des importations dont dépendent certains secteurs clés de la région du Grand Toronto, et nous avons à cœur d'apporter les améliorations nécessaires pour continuer de jouer un rôle de premier plan dans le domaine du transport maritime respectueux de l'environnement tout en contribuant à la croissance économique de la région. »

À propos du Port de Toronto

Depuis 1793, le Port de Toronto est pour cette ville une véritable porte sur la voie maritime du Saint-Laurent ainsi que sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement hors du commun à seulement quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet la livraison de marchandises provenant de pays lointains (Allemagne, Corée du Sud, Chine, Australie, Brésil et autres pays d'Amérique du Sud, etc.) et des États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal de croisières au sein du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, qui est l'un des ports intérieurs du Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du cœur du centre-ville de Toronto, le Port est doté d'un réseau fluide de liaisons intermodales efficientes avec les services de transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. En 2022, l'acheminement et la manutention de fret maritime au Port de Toronto ont généré 460 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 989 personnes en Ontario. Le Port accueille également des navires et des passagers du monde entier au terminal de croisières.

À propos de PortsToronto

Voilà plus de 100 ans que PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui accueille plus de deux millions de passagers chaque année; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

____________________________________ 1 Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto, Martin Associates, août 2023.Lien. 2 Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto, Martin Associates, août 2023. Lien. 3 Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto, Martin Associates, août 2023. Lien. 4 Great Lakes Cruise Ship Industry Expected to Have $200M Economic Impact in 2024, Croisière des Grands Lacs, communiqué (en anglais) du 4 mars 2024.Lien.

Renseignements aux médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire principale, Communications, PortsToronto, [email protected], (647) 298-0585