Dans le cadre d'un partenariat entre PortsToronto, la Trash Team de l'Université de Toronto et d'autres organisations engagées dans la stratégie axée sur la gestion des matières flottantes dans l'arrière-port de Toronto, les technologies de piégeage des déchets sont mises à profit pour étudier et combattre la pollution causée par les plastiques et autres débris flottants dans le havre de Toronto.

TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Entre mai et octobre 2024, le réseau de pièges à déchets mis en place dans le havre de Toronto a permis de débarrasser les eaux du lac Ontario de plus de 600 kg de débris anthropiques (d'origine humaine), parmi lesquels des pastilles de plastique, des morceaux de mousse provenant de contenants alimentaires et de chantiers de construction, des bouchons de bouteilles en plastique, des mégots de cigarettes, des banquises de graisse1 et plus de 100 000 petits morceaux de plastique.

Le programme de piégeage des déchets, qui est dirigé conjointement par PortsToronto et la Trash Team de l'Université de Toronto depuis 2019 et est une pierre angulaire de la stratégie axée sur la gestion des matières flottantes dans l'arrière-port de Toronto, fait appel à diverses méthodes et technologies comme les dispositifs WasteSharks, Seabins et LittaTraps et le ramassage manuel à la surface pour récupérer et évacuer les déchets plastiques polluant le lac Ontario. Les déchets collectés sont comptés et décrits par les chercheurs de la Trash Team de l'Université de Toronto, et les données ainsi recueillies sont utilisées pour orienter le travail de recherche axé sur les solutions et aider à combattre la pollution des cours d'eau par les déchets de plastique.

Résultats et conclusions de 2024

Réacheminement des déchets, en poids :

Au total, 642 kg de déchets ont été ramassés dans l'environnement.

de déchets ont été ramassés dans l'environnement. Réacheminement des déchets, en chiffres : Voici la liste des 10 principaux types de débris de grande taille ramassés : Mousse, mégots de cigarettes, produits du tabac (p. ex., bouts de cigares), bouchons de bouteilles en plastique, grands fragments de plastique, emballages alimentaires, grands morceaux de film plastique, pailles et agitateurs, sacs plastiques et bouteilles en plastique. Voici la liste des principaux types de débris de petite taille ramassés : fragments de plastique, mousse, pastilles, film et autres déchets. Les minuscules débris (y compris les microplastiques et débris mesurant moins de 5 mm) restent les déchets les plus fréquemment collectés. Au fil du temps, les morceaux de plastique se fragmentent en microplastiques dans l'eau, et il est alors difficile d'en déterminer l'origine.

: Débris de grande taille ramassés : 53 886



Débris de petite taille ramassés : 174 251

Seabins :

: Cinq dispositifs Seabin ont été utilisés dans le secteur riverain torontois, et deux à la Marina de l'avant-port . Ces « poubelles de mer » piègent les débris flottants dans un sac collecteur qui est vidé chaque jour.

ont été utilisés dans le secteur riverain torontois, et . Ces « poubelles de mer » piègent les débris flottants dans un sac collecteur qui est vidé chaque jour. Drones aquatiques WasteShark :

: Ces drones peuvent collecter jusqu'à 180 litres de déchets marins par voyage. En 2024, ils ont ramassé 163 débris de grande taille (5,9 kg au total) en 12 voyages .

En 2024, ils ont ramassé (5,9 kg au total) en . LittaTraps :

: Dix LittaTraps ont été installés dans des collecteurs d'eaux pluviales près du quai Queens afin de prévenir le déversement de débris dans le havre. Ces dispositifs ont piégé principalement des mégots de cigarettes, du papier, et des déchets susceptibles de se fragmenter en microplastiques.

ont été installés dans des collecteurs d'eaux pluviales près du quai Queens afin de prévenir le déversement de débris dans le havre. Ces dispositifs ont piégé principalement des mégots de cigarettes, du papier, et des déchets susceptibles de se fragmenter en microplastiques. Ramassage d'ordures à la surface :

Des opérations manuelles de ramassage à la surface des déchets flottants ont été menées le long de l'arrière-port de Toronto . Il s'agissait notamment d'évacuer les débris de grande taille et les plantes invasives dans lesquelles les microplastiques s'accumulent.

Aperçu de l'édition 2025 du programme de piégeage des déchets

Le programme de piégeage des déchets est mis en œuvre chaque année entre mai et octobre. En mai 2025, PortsToronto réinstallera les pièges à déchets existants en plusieurs endroits du secteur riverain torontois et de la Marina de l'avant-port, et la Trash Team de l'Université de Toronto se chargera d'intégrer et de former l'équipe de recherche de 2025.

l'avant-port, et la Trash Team de l'Université de se chargera d'intégrer et de former l'équipe de recherche de 2025. Pour renforcer sa flotte existante, qui compte sept Seabins et deux WasteSharks (les « requins » de Toronto , baptisés Ebb and Flow , c'est-à-dire « Flux et Reflux »), PortsToronto s'apprête à faire l'acquisition de nouveaux collecteurs fixes de déchets qui seront installés le long du secteur riverain torontois au printemps 2025.

Ces efforts sont des étapes importantes de la démarche d'amélioration de la propreté de l'eau et de réduction de la quantité de déchets marins le long du secteur riverain torontois. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données recueillies en 2024, rendez-vous sur le site Web de la Trash Team de l'Université de Toronto. Pour vous tenir informés du déroulement du programme de piégeage des déchets en 2025 et par la suite, suivez dans les médias sociaux @PortsToronto, l'@UofTTrashTeam et les @Sharks_TO.

Citations

« Il est enthousiasmant de constater que le succès du programme de piégeage des déchets et de notre partenariat durable avec la Trash Team de l'Université de Toronto ne se dément pas, comme le montrent ces données et résultats annuels. Depuis 2019, grâce à la conscience professionnelle, aux efforts inlassables et à l'esprit d'innovation de nos équipes, PortsToronto et nos partenaires ont fait de remarquables progrès dans la lutte contre la pollution de nos cours d'eau et ont contribué à d'importants travaux de recherche. En 2025, nous poursuivons cette mission en ajoutant à notre flotte de nouveaux dispositifs qui viendront renforcer notre réseau de Seabins et de drones aquatiques WasteShark et permettront de piéger plus de plastiques et autres débris flottants dans le havre. Ensemble, nous influençons durablement l'avenir du havre de Toronto et du lac Ontario. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction, PortsToronto

« Nos cinq années de travail sur ce projet ont été fantastiques. Notre travail a contribué au développement de nos partenariats et à l'amélioration de nos résultats. En déployant davantage de pièges et de ressources humaines, nous augmentons notre capacité d'action et évacuons chaque année un peu plus de déchets plastiques de notre secteur riverain. En outre, les données que nous recueillons sont utilisées pour guider le développement des solutions préventives sur lesquelles nous travaillons ensemble - telles que la réduction de la pollution par les mégots de cigarettes, la conception de nouveaux modèles de poubelles pour réduire les risques de débordement, ou encore la diminution de la quantité d'emballages alimentaires à usage unique et de sacs de fruits et légumes utilisés dans les entreprises locales. Globalement, nos efforts de piégeage des déchets et de prévention de la pollution plastique contribuent à la réduction de la quantité de déchets plastiques dans les eaux de Toronto - et donc à la protection des animaux sauvages et des humains. »

- Chelsea Rochman, Ph. D., cheffe des activités de la Trash Team de l'Université de Toronto

___________________________ 1 Ces masses ressemblant à de la roche sont en fait constituées de graisses et de résidus d'eaux usées, mais aussi de détritus comme des lingettes humides et des couches pour bébé qui, en cas de pluies abondantes, se déversent dans le lac avec les eaux usées.

