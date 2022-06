PortsToronto annonce l'arrivée d'un nouveau président et chef de la direction

Roelof-Jan (RJ) Steenstra rejoint l'organisation après avoir travaillé pour l'Administration aéroportuaire de Fort McMurray

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - PortsToronto, qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop et le port maritime de Toronto, a annoncé aujourd'hui la nomination de son nouveau président et chef de la direction : Roelof-Jan (RJ) Steenstra. M. Steenstra, qui prendra ses fonctions au sein de PortsToronto en septembre prochain, occupait depuis 2016 le poste de président-directeur général de l'Administration aéroportuaire de Fort McMurray. À l'heure actuelle, il est également président du conseil de formulation des politiques du Conseil des aéroports du Canada, et membre du comité exécutif du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord (ACI-NA). M. Steendra endosse un rôle précédemment tenu par Geoffrey Wilson, qui avait annoncé son départ en février dernier.

En tant que président et chef de la direction, M. Steenstra décidera de l'orientation stratégique et de la conduite des activités des diverses unités de PortsToronto, qui comprennent l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, le port maritime de Toronto, la Marina de l'avant-port et les autres biens et actifs de l'organisation. M. Steenstra possède une expertise incontestable dans le domaine de la gestion aéroportuaire, et est également un dirigeant accompli. Il a prouvé qu'il savait faire avancer une entreprise dans des conditions économiques difficiles en prenant des décisions énergiques et judicieuses, en innovant et en misant sur la diversification des revenus. C'est cette approche axée sur la modernisation et l'innovation qui sera mise en œuvre à l'égard de toutes les unités opérationnelles de l'organisation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la circulation des passagers et des biens, le développement de l'infrastructure et de la ville, ainsi que la durabilité écologique.

M. Steenstra a été co-président du comité de candidature des Jeux d'hiver de l'Arctique 2023, mais aussi administrateur de la communauté de pratique de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du Conseil international des aéroports - Monde, et de la section Nord-Ouest de l'American Association of Airport Executives. Il est actuellement administrateur du conseil du développement économique et du tourisme de la région de Fort McMurray/Wood Buffalo, et président de son comité de gouvernance.

Pour en apprendre davantage au sujet de M. Seenstra, rendez-vous sur la page Web consacrée à l'équipe de direction de PortsToronto.

« Le conseil d'administration de PortsToronto a mené une recherche approfondie afin de trouver et recruter un chef de la direction capable de mener à bien l'ambitieux mandat défini pour l'organisation, qui doit notamment travailler au rétablissement rapide de la situation de l'Aéroport Billy Bishop à la suite des perturbations provoquées par la pandémie ces deux dernières années. Dans le secteur et même au-delà, M. Seenstra est réputé pour sa capacité à prendre des décisions énergiques et pertinentes et à diversifier les sources de revenus, afin de favoriser la réorientation et le changement organisationnels et de permettre aux entreprises d'aller de l'avant malgré une conjoncture économique défavorable. Sa passion pour les aéroports et son succès au sein de l'industrie sont indéniables, et nous nous réjouissons à l'idée de le voir appliquer son approche novatrice et stratégique à nos autres unités, propulser l'organisation en avant et nous aider à nous adapter aux défis et possibilités qui se présenteront. »

Amanda Walton, présidente du conseil d'administration de PortsToronto

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de PortsToronto en tant que dirigeant, et extrêmement motivé par la perspective de prendre part à l'actuelle mission de rétablissement de l'organisation afin de faire en sorte que cette dernière connaisse à l'avenir un succès durable. Le transport des personnes et des marchandises prendra de plus en plus d'importance au cours des mois et années à venir, car nous allons sortir de la crise et nous en remettre, et je suis convaincu que PortsToronto a un rôle déterminant à jouer et doit pour ce faire offrir des solutions de connectivité, procurer des avantages économiques et créer des emplois afin d'asseoir la position de Toronto en tant que ville de classe mondiale.

RJ Steenstra, chef de la direction entrant, PortsToronto

