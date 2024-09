MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie une nouvelle étude révélant que les travailleurs immigrants récents sont plus exposés aux accidents du travail que leurs homologues non immigrants. Ce rapport, intitulé Portrait statistique des lésions professionnelles chez les immigrants au Québec, présente une analyse complète des données recueillies de 2012 à 2017.

L'étude montre que la proportion des accidents du travail qui surviennent à des immigrants a augmenté plus rapidement que leur représentativité dans la population en emploi, passant de 8,9 % à 12,2 % entre 2012 et 2017.

Principaux constats du rapport :

Les immigrants admis depuis moins de cinq ans présentent un risque accru d'accidents du travail, particulièrement parmi ceux âgés entre 35 et 54 ans.

Les travailleurs immigrants sont plus susceptibles de subir des accidents graves, nécessitant plus de 90 jours d'indemnisation, que les non-immigrants.

Les immigrants récents ont un risque plus élevé d'accidents parmi certains secteurs industriels tels que les industries primaires et les soins de santé et assistance sociales ainsi que dans les professions manuelles.

L'étude invite à adopter une approche proactive pour la prévention des accidents du travail chez les immigrants récents. Il offre des pistes quant aux groupes d'immigrants à prioriser dans les interventions visant à réduire le risque d'accident du travail. À cet égard, des initiatives spécifiques devraient être mises en place pour réduire les accidents dans certains secteurs tels que la fabrication et les soins de santé et assistance sociale.

