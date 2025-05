L'IRSST se dote d'une salle de presse moderne pour mieux informer

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) dévoile sa nouvelle salle de presse en ligne, un espace entièrement repensé pour faciliter l'accès aux informations pertinentes sur ses recherches et expertises. Cette plateforme centralise une liste d'expertes et d'experts en santé et sécurité du travail, des communiqués de presse, ainsi que les événements organisés par l'Institut.

Une nouvelle vitrine pour les expertises scientifiques

Avec pour objectif de valoriser la diversité des chercheuses et chercheurs en santé et sécurité du travail, l'IRSST a créé une section dédiée à ses expertises. 21 thèmes de recherche sont répertoriés, allant du bruit et des vibrations à l'exposition aux substances chimiques, en passant par l'hygiène du travail, permettant ainsi aux médias de trouver rapidement les ressources scientifiques nécessaires.

Cette salle de presse est un véritable guichet unique pour accéder à toutes les informations pertinentes liées aux recherches en SST financées et soutenues par l'Institut. Vous y trouverez également les coordonnées des personnes disponibles pour des entrevues, ainsi qu'une section dédiée au téléchargement du logo et des normes graphiques de l'IRSST.

Une plateforme conviviale pour les médias

« La salle de presse de l'IRSST rassemble en un seul lieu l'ensemble de nos expertises, facilitant ainsi l'accès aux ressources scientifiques pour les médias. C'est une porte d'entrée unique pour mieux comprendre les enjeux liés à la santé et à la sécurité du travail », a déclaré Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST.

Salle de presse de l'IRSST

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentantes et représentants d'employeurs et de travailleuses et travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

