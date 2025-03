Nouveau rapport de l'IRSST : Retour et maintien durable au travail dans les PME : défis et leviers d'action

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie une nouvelle étude sur les pratiques de gestion des invalidités et le retour au travail en contexte de petites et moyennes entreprises (PME). Ce rapport met en lumière les défis auxquels font face ces entreprises et identifie des leviers pour favoriser un retour au travail durable après une incapacité liée à un trouble musculosquelettique (TMS).

Le rapport Retour et maintien durable au travail en contexte de petites et moyennes entreprises s'appuie sur une étude menée auprès de dirigeants et de gestionnaires de PME du secteur manufacturier au Québec, ainsi que sur des groupes de discussion avec des spécialistes en gestion des invalidités. Il met en évidence que, malgré la reconnaissance des bonnes pratiques en matière de retour et maintien au travail, leur mise en application demeure complexe dans les PME.

Constats majeurs de l'étude :

La gestion des invalidités dans les PME est souvent axée sur la gestion médico-administrative des absences, avec peu de formalisation des pratiques de retour au travail.

L'assignation temporaire est une stratégie couramment utilisée, mais son efficacité est limitée par la disponibilité restreinte de postes adaptés.

La collaboration entre les employés, l'employeur et les parties prenantes externes (assureurs, professionnels de la réadaptation, mutuelles de prévention) apparaît comme un facteur clé de succès.

Un meilleur accompagnement des gestionnaires et un accès facilité à des ressources externes spécialisées pourraient améliorer la mise en œuvre des bonnes pratiques.

« Les PME font face à des défis spécifiques en matière de retour au travail, notamment en raison de leurs ressources parfois limitées. Il est essentiel de développer des approches adaptées à leur réalité et de renforcer les mécanismes de soutien pour assurer un retour et un maintien durable au travail des travailleurs et travailleuses touchés par un TMS », souligne Iuliana Nastasia, chercheuse en réadaptation au travail à l'IRSST.

Cette étude offre des pistes d'action concrètes pour optimiser la gestion des invalidités et renforcer la prévention de l'incapacité au travail dans les PME.

Consultez le rapport complet pour tous les détails.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentantes et représentants d'employeurs et de travailleuses et travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

