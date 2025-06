L'exposition aux fumées de soudage et ses effets sur la santé

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie une nouvelle étude sur l'exposition aux fumées de soudage et leurs composantes métalliques, un enjeu de santé et de sécurité du travail crucial pour les travailleuses et travailleurs du secteur.

Une équipe de recherche de l'Université de Montréal et de l'IRSST a suivi 116 apprentis soudeuses et soudeurs au Québec afin d'analyser leur niveau d'exposition aux métaux présents dans ces fumées, notamment le fer, le manganèse, le nickel et le chrome. Les constats sont publiés dans le rapport, Évaluation et caractérisation de l'exposition aux fumées et leurs composantes métalliques lors d'activités de soudage au Québec, disponible sur le PhareSST.

Principaux constats :

Une augmentation significative des niveaux de métaux dans les matrices biologiques (urine, ongles, cheveux) des soudeuses et soudeurs au fil du programme de formation.

Des niveaux de manganèse dépassant les recommandations de l'ACGIH, un élément préoccupant pour la santé neurologique.

La nécessité d'améliorer les systèmes de ventilation et de renforcer les mesures de protection pour réduire l'exposition aux fumées.

« Cette étude met en évidence l'importance de mieux encadrer la prévention des expositions aux fumées de soudage. Il est essentiel d'optimiser les pratiques en matière de ventilation et d'équipement de protection individuelle pour préserver la santé des travailleuses et travailleurs », souligne Michèle Bouchard.

Ce rapport fournit des recommandations pour adapter les pratiques et assurer un suivi efficace de l'exposition aux fumées de soudage dans l'industrie.

Consultez le rapport complet pour tous les détails.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentantes et représentants d'employeurs et de travailleuses et travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

