Portrait de l'accessibilité et de l'utilisation des services de garde au Québec en 2021

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En 2021, environ 72 % des enfants d'âge préscolaire fréquentent régulièrement un service de garde. Quel type de service de garde est le plus fréquenté au Québec? Comment se déroule la recherche d'un premier service de garde? Qu'en est-il de l'utilisation de La Place 0-5? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond le rapport de l'Enquête québécoise sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde 2021 diffusé par l'Institut de la statistique du Québec.

Quels sont les types de services de garde utilisés au Québec?

Type de service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La majorité des enfants gardés au Québec fréquentent soit un CPE (35 %), une garderie non subventionnée (20 %), un milieu familial subventionné (18 %) ou une garderie subventionnée (16 %). C'est donc dire qu'environ 88 % des enfants gardés au Québec bénéficient d'un service de garde reconnu par le ministère de la Famille.

Combien d'heures les enfants québécois sont-ils gardés en moyenne?

Près de 90 % des enfants gardés fréquentent leur milieu de garde à temps plein (cinq jours par semaine). La majorité des enfants (72 %) sont gardés en moyenne moins de 9 h par jour et plus du quart d'entre eux (28 %) le sont 9 h par jour et plus.

Un niveau de satisfaction élevé à l'égard des services de garde

Les parents de la très grande majorité des enfants qui fréquentent un service de garde sont satisfaits de la prestation fournie : sur une échelle de 0 à 10, allant de très insatisfait à très satisfait, 88 % ont exprimé un niveau de satisfaction entre 8 et 10.

Parmi les principales améliorations souhaitées par les parents des enfants fréquentant un service de garde, on trouve notamment un tarif plus abordable (12 %), moins de changements de personnel (9 %), plus d'activités éducatives (9 %) et un milieu ouvert toute l'année, sans interruption (7 %).

Comment se passe la recherche d'un premier service de garde?

En 2021, les parents de 80 % des enfants cherchaient ou avaient déjà cherché un premier service de garde alors que ceux de 14 % avaient trouvé sans chercher, principalement parce qu'une place était disponible dans le service de garde fréquenté par un autre enfant de la famille. Parmi les enfants dont les parents ont cherché un premier service de garde :

47 % ont des parents qui ont trouvé la recherche d'un service de garde « assez » ou « très difficile ». De ceux-ci, 89 % ont des parents qui se sont heurtés à un manque de places;

97 % des enfants dont les parents ont terminé leur recherche ont trouvé un service de garde;

65 % des enfants qui ont été gardés sont entrés en service de garde à la date souhaitée par les parents, 17 % plus d'un mois avant et 18 % plus d'un mois après.

La connaissance de La Place 0-5

Les parents de 91 % des enfants connaissaient La Place 0-5 au moment de l'enquête et 79 % des enfants y ont été inscrits. Parmi ceux-ci, 62 % ont été inscrits avant leur naissance.

À propos de l'enquête

L'Enquête québécoise sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde 2021 (EQAUSG) a été réalisée auprès des parents de 13 138 enfants pour le compte du ministère de la Famille. Elle porte sur différents sujets entourant la garde non parentale des enfants âgés de moins de cinq ans au 30 septembre 2020, soit des enfants d'âge préscolaire.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec