Projections démographiques du Québec et de ses régions d'ici 2051 : la croissance de la population révisée à la baisse

QUÉBEC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui la mise à jour 2025 des perspectives démographiques du Québec et de ses régions. Le portrait qui s'en dégage est celui d'une population québécoise qui pourrait se stabiliser autour de 9,2 millions au cours des prochaines décennies. À plus court terme, soit d'ici 2030, une baisse de population d'environ 80 000 personnes (- 0,9 %) se profile, en raison surtout de la réduction attendue de l'immigration temporaire.

Population observée et projetée selon le scénario, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Différence entre les scénarios Référence de 2025 et 2024, Québec et régions, variation 2021-2051 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

En plus de trois scénarios de base (Référence, Faible et Fort), plusieurs scénarios d'analyse sont offerts afin que l'on puisse entrevoir les diverses évolutions possibles de la population québécoise. Les nouveaux scénarios tiennent compte des plus récentes données disponibles, notamment en matière de fécondité et d'immigration. On envisage désormais un peu moins de naissances et de flux migratoires internationaux, ce qui engendre une révision à la baisse de la population projetée l'an dernier, particulièrement aux plus jeunes âges.

Les autres faits saillants de cette diffusion font l'objet du bulletin Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, mise à jour 2025, disponible sur le site de l'Institut.

La plus forte croissance projetée serait dans la Capitale nationale

Toutes les régions du Québec voient leurs perspectives de croissance être révisées à la baisse par rapport aux projections de 2024, mais plusieurs d'entre elles se dirigent toujours vers une croissance continue. La région administrative de la Capitale-Nationale demeure celle affichant la plus forte croissance projetée entre 2021 et 2051, soit de + 21 %, alors que la région voisine de Chaudière-Appalaches se hisse au deuxième rang, avec une croissance projetée de + 17 %.

Les résultats de ces deux régions sont influencés par l'évolution projetée pour la grande région métropolitaine (RMR) de Québec qui affiche, avec celle de Drummondville, la plus forte croissance projetée, tous types de régions confondus, soit de + 23 %.

Perspectives de croissance plus faible à Montréal

À l'inverse, la région de Montréal se distingue par une croissance projetée faible, voire négative d'ici 2051. Elle joint les rangs des régions qui se dirigent vers une décroissance entre 2021 et 2051, avec - 4,5 %. En ce qui concerne la RMR de Montréal, la croissance projetée est faiblement positive, soit de + 2,6 %. À plus court terme, soit entre 2025 et 2030, les deux territoires pourraient toutefois enregistrer une baisse de population, respectivement de - 9,2 % et de - 3,3 %, en raison principalement de la réduction attendue du nombre d'immigrants temporaires.

Le poids démographique des régions varie peu

Malgré les écarts de croissance projetée, le poids démographique des régions dans l'ensemble du Québec ne change pas de façon marquée entre 2021 et 2051. La part de la région de Montréal, en légère baisse, passe de 23,5 % à 20,9 %, et celle de sa RMR passe de 50,5 % à 48,3 %. À l'inverse, la RMR de Québec verrait son poids démographique augmenter, et passer de 9,9 % à 11,3 %.

Une baisse de population d'ici 2030, mais pas de baisse des besoins en logement

Des projections du nombre de ménages privés et de personnes en logement collectif sont également mises à jour, et certains résultats peuvent paraître surprenants. Alors que dans le nouveau scénario de référence on annonce une diminution de la population pour l'ensemble du Québec de - 0,9 % entre 2025 et 2030, on y projette au contraire une hausse de + 0,8 % des besoins en logement liés à la démographie pour la même période. Ce résultat est lié à l'évolution de la structure d'âge de la population et aux besoins de logement différents selon l'âge, qui entraînent une forte croissance des besoins pour les populations aînées, particulièrement du côté des personnes en logement collectif.

À retenir : un exercice pour entrevoir les évolutions possibles

Ces projections ne sont pas des prévisions ou des prédictions. Ces données permettent de jeter un éclairage neutre et objectif sur les diverses évolutions possibles de la démographie québécoise.

Visualisez les projections selon les groupes d'âge et le scénario :

Des projections par MRC et par municipalité basées sur ces mêmes scénarios seront également diffusées au cours des prochains mois. Abonnez-vous aux alertes courriel du site Web de l'Institut de la statistique du Québec pour être informé des prochaines diffusions sur les projections.

