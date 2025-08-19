Hausse de 2,8 % des exportations internationales de marchandises du Québec en juin 2025

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 2,8 % en juin 2025 par rapport au mois précédent (+ 1,6 % en mai). C'est ce qui ressort de l'analyse des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce gain mensuel sont les aéronefs (+ 29,5 %), les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services (+ 108,5 %), les carburants diesel et biodiesel (+ 213,1 %), ainsi que les minerais et concentrés de nickel, dont les exportations de mai 2025 étaient nulles.

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en juin, on trouve notamment les moteurs d'aéronefs (- 17,9 %), les pièces de matériel électronique non classées ailleurs (- 74,3 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (- 8,2 %), ainsi que les minerais et concentrés de fer (- 10,5 %).

Les exportations des six premiers mois de 2025 ont progressé de 0,4 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec destinées aux États-Unis en base non désaisonnalisée et en dollars courants, ont atteint 6,4 G$ en juin 2025, ce qui représente une hausse de 2,9 % par rapport à mai. Sur la même base, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont enregistré une hausse de 18,5 % en juin par rapport à mai, atteignant ainsi un niveau record de 3,5 G$. Quant aux exportations totales, elles ont augmenté de 7,9 % entre mai et juin.

Pour le cumul des mois d'avril, mai et juin, on constate que les exportations vers l'ensemble des pays ont connu une baisse de 7,9 % entre 2024 et 2025. Celles vers les États-Unis pour ces mêmes mois ont connu une diminution de 14,6 %, alors que celles vers les autres pays ont progressé de 9,6 % par rapport à la même période.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 19 août 2025

Lors de la parution le 5 août 2025 des statistiques du commerce international de marchandises du mois de référence de juin 2025, Statistique Canada a indiqué qu'il y avait encore des retards dans la réception des données sur les importations, en raison de la mise en œuvre du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cela a une incidence importante sur le caractère exhaustif des statistiques des importations de marchandises pour les mois de référence de novembre 2024 à juin 2025. Compte tenu de ces difficultés, même si les données des importations pour les mois en question sont publiées, il convient de faire preuve de prudence dans leur utilisation et de s'attendre à ce qu'elles soient révisées au cours des prochains mois. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez la section Note aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250805/dq250805a-fra.htm.

Baisse de 0,3 % des importations internationales de marchandises du Québec en juin 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont affiché un recul de 0,3 % en juin 2025 par rapport à mai (+ 2,1 % en mai).

Les importations des six premiers mois de 2025 ont crû de 5,0 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 5 août 2025, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 1,4 % en juin 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles progressé de 0,7 %.

Pour les six premiers mois de 2025, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont enregistré des hausses respectives de 0,5 % et de 1,2 % comparativement à la même période de 2024.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation

annuelle

Variation mensuelle Variation

cumulative2



Mai

Juin Québec











Exportations 2,9

1,6

2,8 0,4 Importations 1,3

2,1

- 0,3 5,0













Canada











Exportations 1,1

1,9

- 1,4 0,5 Importations 0,2

0,3

0,7 1,2

1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les six premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

SOURCE Institut de la statistique du Québec