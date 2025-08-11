Les pratiques culturelles au Québec : entre tradition et transformation

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Quelle proportion de la population québécoise lit des livres, écoute des balados, joue aux jeux vidéo ou regarde la télévision traditionnelle? Quelles raisons poussent les Québécois et Québécoises à aller ou non au musée ou au cinéma? Y a-t-il vraiment moins de jeunes en proportion que de personnes plus âgées qui écoutent de la musique d'artistes du Québec?

Les résultats de l'Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement, menée auprès de 16 000 personnes âgées de 15 ans et plus en 2024 par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec, font état d'un portrait d'une société où cohabitent traditions bien ancrées et nouvelles habitudes culturelles numériques.

La culture à portée de clics

Le numérique est omniprésent dans la population : 96 % des personnes utilisent Internet à des fins personnelles et 89 % sont actives sur les réseaux sociaux. Sans surprise, les 15-29 ans se démarquent particulièrement par un taux d'utilisation des réseaux sociaux atteignant 98 %.

Jeux vidéo - Plus de la moitié de la population (54 %) joue à des jeux vidéo, et tous les groupes d'âge y jouent, mais le contexte et le support de jeu diffèrent selon l'âge. Les plus jeunes sont plus nombreux, en proportion, à jouer en ligne avec des amis (19 % des joueurs et joueuses de 15 à 29 ans) et à utiliser un ordinateur et une console pour jouer que les personnes plus âgées, qui jouent plus souvent seules et utilisent davantage des appareils mobiles.

Balados - L'écoute de balados est populaire, près de la moitié de la population en écoute (49 %). La proportion monte à 68 % chez les 15-29 ans et à 63 % chez les 30-44 ans. Les personnes nées à l'extérieur du Québec sont plus nombreuses à en écouter (56 %) que les personnes nées au Québec (47 %). De plus, les personnes vivant dans un ménage à revenu élevé (61 %) sont en proportion plus nombreuses que celles vivant dans un ménage à faible revenu (39 %) à écouter des balados.

Télévision traditionnelle et plateformes numériques - Environ 73 % de la population de 15 ans et plus vit dans un ménage abonné à une plateforme non québécoise de diffusion numérique de contenu, 67 %, dans un ménage abonné à la télévision traditionnelle et 28 %, à une plateforme québécoise de diffusion numérique.

La télévision traditionnelle est encore bien présente chez les personnes plus âgées (94 % des 75 ans et plus vivent dans un ménage abonné à un tel service), alors que les plateformes non québécoises de diffusion numérique sont privilégiées par les personnes plus jeunes (90 % des 15-29 ans et 84 % des 30-44 ans).

Près d'une personne sur cinq (20 %) consacre plus de 4 heures par jour à regarder des contenus télévisuels et 28 %, de 3 à 4 heures par jour. Environ 22 % des personnes nées au Québec regardent la télévision de 3 à 4 heures par jour, comparativement à 14 % pour celles nées à l'extérieur du Québec.

Musique - La quasi-totalité de la population (96 %) écoute de la musique. Parmi elles, 69 % ont un abonnement payant à au moins une plateforme de diffusion numérique de musique en continu, et environ 40 % utilisent ce support pour écouter de la musique tous les jours ou presque. Plus d'un tiers des personnes (35 %) écoutent de la musique en direct à la radio quotidiennement, et 20 % utilisent des plateformes de partage et de diffusion de vidéo tous les jours ou presque pour le faire.

Cinéma - L'une des sorties culturelles les plus populaires au Québec est d'aller au cinéma : 70 % de la population y est allée au moins une fois dans l'année. La vaste majorité des personnes de 15 à 29 ans sont allées au cinéma au moins une fois dans l'année, une proportion qui est moindre chez les personnes plus âgées.

15-29 ans : 89 %

30-44 ans : 76 %

45-59 ans : 67 %

60-74 ans : 62 %

75 ans et plus : 46 %

Lecture et écoute de livres - Environ 82 % de la population a lu un livre (papier ou numérique) dans ses temps libres en 2024. Parmi le lectorat, les genres littéraires les plus populaires sont les romans et les nouvelles (36 %), suivis des livres de développement personnel (17 %) et des livres pratiques (16 %). Par ailleurs, 32 % de la population des 15-29 ans lisent des livres numériques et 21 % écoutent des livres audio.

Fréquentation des lieux et événements culturels - Environ la moitié (51 %) de la population a visité au moins une fois dans l'année un musée, un centre d'exposition ou une exposition en 2024. Les personnes nées à l'extérieur du Québec sont en proportion plus nombreuses que celles nées au Québec à fréquenter ces lieux culturels (59 % c. 48 %).

Culture québécoise et mondialisation

Parmi les personnes qui regardent les contenus télévisuels, moins d'une personne sur quatre (23 %) regarde surtout du contenu québécois, un chiffre qui chute à 14 % chez les 30-44 ans et à 8 % chez les 15-29 ans.

L'écoute de musique suit une tendance similaire : parmi les personnes qui écoutent de la musique, 69 % des 15-29 ans et 50 % des 30-44 ans écoutent surtout de la musique d'artistes non québécois. Plus d'une personne sur deux âgée de 15 à 29 ans (57 %) écoute des chansons surtout en anglais.

Enfin, parmi les personnes qui lisent des livres, 37 % lisent surtout des livres d'autrices et auteurs non québécois.

Un accès inégal à la culture

Les pratiques culturelles sont généralement plus courantes chez les personnes plus scolarisées ou à revenu élevé. Les institutions culturelles, comme les bibliothèques publiques (fréquentées au moins une fois dans l'année par 49 % de la population en 2024), jouent un rôle clé pour réduire ces écarts.

SOURCE Institut de la statistique du Québec