Portes ouvertes virtuelles pour le centre de l'UQAT à Montréal

Un rendez-vous le 30 janvier prochain!

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'équipe du centre de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Montréal invite les personnes intéressées par les domaines de la création et des nouveaux médias ainsi que l'art-thérapie à participer à ses portes ouvertes virtuelles le samedi 30 janvier prochain, entre 12 h et 17 h. Avec des expertises et des formations reconnues dans ces domaines, le centre de l'UQAT à Montréal offre un milieu d'études et de création unique, humain et stimulant.

Une formule conviviale 100 % en ligne

C'est sous une formule 100 % virtuelle que les participantes et les participants pourront poser des questions en direct et obtenir toute l'information lien avec les programmes d'études offerts au centre de l'UQAT à Montréal, soit l'art-thérapie, la création 3D, la création de jeux vidéo, les effets visuels pour le cinéma et la télévision ainsi que le jeu vidéo indépendant.

Les personnes inscrites pourront participer à des séances d'information qui seront divisées en deux blocs, soit de 13 h à 14 h et de 15 h à 16 h, ainsi qu'à des ateliers interactifs. Il sera également possible de discuter avec des professeures et des professeurs ainsi que des personnes-ressources tout au long de la journée. « Ce sera l'occasion pour les participantes et participants d'en apprendre davantage sur ce qui distingue le centre de l'UQAT à Montréal. Au niveau des programmes en création et nouveaux médias, le centre se démarque par ses liens étroits établis avec l'industrie, les nombreux prix et distinctions remportés par ses étudiantes et ses étudiants lors des compétitions et ses ententes de partenariat avec le milieu. Puis, l'UQAT est la seule université en Amérique du Nord à offrir des programmes en art-thérapie en français, en plus de proposer une spécialisation par les arts plastiques (dessin, peinture, collage et modelage). Son approche, basée sur l'apprentissage expérientiel, en fait un lieu d'études de choix pour ceux et celles qui souhaitent étudier l'art-thérapie », souligne Jean-Philippe Balaux-Veillette, directeur du centre de Montréal.

Demande d'admission sans frais et tirage d'une bourse d'études de 1 000 $

Les personnes qui participeront aux portes ouvertes virtuelles pourront déposer gratuitement une première demande d'admission à l'UQAT (une valeur de 75 $) pour la session d'été et d'automne 2021. Grâce à la contribution de la Fondation de l'UQAT, les personnes inscrites à l'activité seront admissibles au tirage d'une bourse d'une valeur de 1 000 $ applicable sur les frais de scolarité pour la première session à l'UQAT.

Inscription

Pour participer à l'évènement et ainsi être admissibles à l'admission gratuite et au tirage de l'une des bourses, les personnes intéressées doivent s'inscrire au préalable en remplissant le formulaire d'inscription en ligne.

À propos du centre de l'UQAT à Montréal

Véritable lieu d'émulsion créative, où l'art traditionnel côtoie celui du numérique, le centre de l'UQAT à Montréal offre les programmes d'art-thérapie et de création et nouveaux médias. Situé au cœur d'une ville reconnue pour sa vivacité, le centre de l'UQAT à Montréal se démarque par son style des plus inspirants ainsi que par la qualité des contacts humains qu'on y trouve.

https://www.uqat.ca/portesouvertes/mtl/

